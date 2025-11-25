Rooney muốn Slot mạnh tay loại Salah

AnhCựu tiền đạo Wayne Rooney kêu gọi HLV Arne Slot đẩy Mohamed Salah lên ghế dự bị, nhằm thúc đẩy Liverpool trở lại phong độ đỉnh cao.

"Salah không hỗ trợ phòng ngự," Rooney nói trong chương trình The Wayne Rooney Show ngày 24/11. "Tôi hiểu cậu ấy là huyền thoại của CLB. Nhưng nếu bạn là một trong những cầu thủ của đội, bạn đang ngồi trên ghế dự bị và thấy cậu ta không chạy về, cảm giác sẽ thế nào? Bạn thấy sao khi một đồng đội không chịu lui về phòng ngự mà vẫn được đá chính mỗi trận?".

Salah thất vọng trong trận thua Nottingham Forest, trên sân Anfield, Liverpool, Anh hôm 22/11. Ảnh: Reuters

Sau khi thua Nottingham Forest 0-3 trên sân nhà ở vòng 12 cuối tuần trước, nhà ĐKVĐ tụt xuống thứ 11, kém đỉnh bảng Arsenal 11 điểm. Salah không ghi bàn hay kiến tạo trong trận này, đánh dấu thất bại thứ sáu của Liverpool trong bảy trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Thầy trò Slot cũng để thủng lưới sáu bàn không gỡ trong hai trận gần nhất tại giải.

"Nếu tôi là Arne Slot, tôi sẽ cố đưa ra một quyết định lớn để tạo ảnh hưởng lên phần còn lại của đội", Rooney nói thêm. "Khi bạn không thắng quá lâu, bạn cần chơi chặt chẽ và khó bị đánh bại hơn. Tôi nghĩ trong giai đoạn này, Slot cần giúp đội nhà chơi chắc chắn, khó bị xuyên phá và mọi cầu thủ đều phải chịu chạy về. Sau khi họ bắt đầu thắng trở lại, bạn có thể đưa Salah vào đội hình chính và hy vọng cậu ấy sẽ hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn. Tôi nghĩ điều đó chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng tích cực lên CLB".

Salah mới ghi bốn bàn và góp hai kiến tạo sau 12 vòng. Phong độ đi xuống của tiền đạo người Ai Cập khiến Liverpool trở thành đội ĐKVĐ thứ tư thua từ 6 trận trở lên trong 12 vòng đầu, sau Blackburn (mùa 1995-1996), Chelsea (2015-2016) và Leicester (2016-2017).

Không chỉ Salah bị chỉ trích, Rooney còn nhắm đến một số cầu thủ kỳ cựu chơi dưới kỳ vọng. "Họ chơi không tốt chút nào, và không chỉ là Van Dijk hay Salah", Rooney nhận xét. "Tôi muốn nói họ là những thủ lĩnh trong đội. Những người đã ở đây vài năm như Mac Allister, hay Gravenberch, người chơi rất hay mùa trước, họ cần phải kéo nhau lại, đứng lên dẫn dắt và tạo ra một tập thể biết cách thắng trở lại".

Rooney cũng cho rằng việc Diogo Jota qua đời đột ngột trong mùa hè có thể đã ảnh hưởng đến phong độ của Liverpool. "Họ đang trải qua giai đoạn rất khó khăn", huyền thoại Man Utd nói tiếp. "Bạn có lẽ phải nhìn vào trường hợp đáng tiếc của Jota, và xem điều đó ảnh hưởng đến các cầu thủ thế nào. Đó là đồng đội của họ, người họ gặp mỗi ngày, và chắc chắn điều đó đã ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội".

Ngày 26/11, Liverpool tiếp tục đá trên sân nhà gặp PSV ở lượt năm Champions League, rồi sau đó bốn ngày làm khách của West Ham ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

Vy Anh