Slot tránh dự lễ trao giải HLV hay nhất

AnhTrong bối cảnh Liverpool sa sút nghiêm trọng và chịu nhiều sức ép, HLV Arne Slot từ chối dự lễ trao giải của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá miền Bắc (NFWA), dù được vinh danh là HLV của năm.

Theo báo Anh Sportmail, Liverpool buộc phải cử đại sứ CLB Gary McAllister thay mặt Slot dự sự kiện và nhận giải trong buổi lễ tối 23/11. McAllister chỉ được liên lạc nhờ đến thay thế vào giờ nghỉ giữa hiệp khi đang dự khán trận Leeds - Aston Villa trên sân Elland Road, West Yorkshire.

McAllister gửi lời xin lỗi và đọc lại thông điệp ngắn của Slot, rằng ông rất tự hào vì được trao danh hiệu này. Nhà cầm quân người Hà Lan nhận giải khi giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa ra mắt.

Sự kiện cuối tuần qua còn có sự góp mặt của các HLV Daniel Farke (Leeds), Eddie Howe (Newcastle) và Phil Parkinson (Wrexham). Năm ngoái, Erik ten Hag là HLV Ngoại hạng Anh cuối cùng dự lễ nhận giải, và ông bị Man Utd sa thải chỉ vài ngày sau đó.

HLV Arne Slot (phải) và Hugo Ekitike sau trận Liverpool thua Nottingham Forest 0-3 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 22/11. Ảnh: Reuters

Slot đang chịu sức ép nặng nề vì khởi đầu bết bát của Liverpool. Cuối tuần qua, đội ĐKVĐ thua Nottingham Forest 0-3 ngay tại Anfield và rơi xuống nửa dưới bảng điểm Ngoại hạng Anh.

Liverpool đã thua 6 trong 12 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này - chỉ lần thứ hai trong lịch sử xảy ra, sau mùa 2014-2015. Họ cũng trở thành nhà ĐKVĐ thứ tư thua từ 6 trận trở lên trong 12 vòng đầu, sau Blackburn (mùa 1995-1996), Chelsea (2015-2016) và Leicester (2016-2017).

Trên podcast cá nhân, Gary Neville cho rằng Liverpool buộc phải thay đổi triệt để lối chơi nếu muốn cứu vãn mùa giải. Theo cựu hậu vệ Man Utd, Slot cần từ bỏ sơ đồ 4-3-2-1 để chuyển sang 4-4-2, nhằm gia cố cấu trúc phòng ngự. Ông đề xuất Liverpool sử dụng hàng tiền vệ bốn người chơi bó vào trong, với Dominik Szoboszlai, Mac Allister, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz hoặc Cody Gakpo, trong khi Mohamed Salah đá cặp trung phong với Hugo Ekitike hoặc Alexander Isak.

Neville cũng cho rằng tương lai của Slot tại Anfield vẫn được đảm bảo. "Không có chuyện Slot bị sa thải", cựu hậu vệ người Anh nhấn mạnh. "Ông ấy là HLV giỏi, rất chuyên nghiệp và cư xử chuẩn mực. Ông ấy vừa tiêu hơn 500 triệu USD để xây lại đội, và cần thời gian. Người mới đến phải chứng minh bản thân, còn các trụ cột lâu năm phải đỡ đần, giữ sự ổn định trong phòng thay đồ".

Ngày 26/11, Liverpool tiếp tục đá trên sân nhà gặp PSV ở lượt năm Champions League, rồi làm khách của West Ham ở vòng 13 Ngoại hạng Anh sau đó bốn ngày.

Hồng Duy (theo Daily Mail)