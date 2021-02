Những người Texas khốn khổ vì 'dính lời nguyền'

Hết Covid-19 rồi tới bão tuyết, thảm họa ập đến liên tiếp khiến không ít người dân Texas phải thốt lên rằng họ đang "bị nguyền rủa".

Sau khi đường ống bị vỡ khiến nước tràn khắp nhà, vợ chồng Janet Culver, 88 tuổi, phải ngủ đêm trên chiếc ghế dài trong nhà thờ. Hôm sau, vợ chồng bà tới trú ở một khách sạn và liên tục phải "chạy loạn" khi báo động hỏa hoạn vang lên 4 lần trong đêm. Đúng 7 ngày sau khi thảm họa băng giá tấn công Texas, Culver cuối cùng cũng được trở về nhà.

Nhưng những gì bà nhìn thấy khiến Culver chán nản.

Sàn phòng khách ngập nước bên trong nhà ông bà Culver. Ảnh: NYTimes.

Phòng khách nơi Culver và người chồng 91 tuổi của bà, Jim, từng không rời nửa bước để tự cách ly Covid-19 nay trở thành một "ao nước" lạnh giá. Ván sàn cong vênh do bị ngâm nước lâu. Nhà thờ Giáo hội Giám nhiệm ở khu của họ, vốn đã mất ba giáo dân vì Covid-19 trong năm tồi tệ vừa qua, cũng bị ngập nước.

"Tôi đang ở đường cùng", Culver nói.

Nhiều người khác ở Texas hiện cũng rơi vào tình cảnh giống như nhà Culver. Ngay cả khi điện đã được cấp trở lại ở hầu hết bang và thời tiết được dự báo ấm hơn trong tuần này, hàng triệu dân Texas, những người đã kiệt quệ tài chính và sức khỏe sau một năm chống đỡ Covid-19, vẫn chỉ nhìn thấy một tương lai ảm đạm. Cơn bão tuyết vừa qua ước tính gây thiệt hại lên tới 20 tỷ USD cho bang, theo Hội đồng Bảo hiểm Texas.

Trên toàn bang tính tới ngày 22/2, nhiều nhu yếu phẩm vẫn khan hiếm. Các trạm xăng không có nhiên liệu, các kệ hàng tạp hóa trống trơn và dòng người vẫn miệt mài xếp hàng trong bóng tối tại các điểm phân phát thực phẩm.

Khoảng 8,6 triệu người Texas vẫn được khuyến cáo đun sôi nước thay vì uống nước tại vòi do không còn đảm bảo an toàn và khoảng 120.000 người khác đang không có nước sử dụng do đường ống bị vỡ, rò rỉ.

Với các gia đình thu nhập thấp đang đối diện cảnh trần nhà đổ sập, sàn bếp ngập nước sau khi các đường ống bị vỡ do băng giá, thảm họa không tan theo tuyết. Tuần mới bắt đầu, họ vẫn phải ở nhờ nhà họ hàng. Họ đang phải cố gắng tìm hiểu nơi có thể đến tiếp theo và làm thế nào để trả tiền sửa những chiếc xe bị hỏng do bão. Họ lo lắng rằng con cái họ sẽ bị tụt lại trong lớp học khi laptop của chúng đã bị hỏng do dính nước từ đường ống vỡ trong nhà.

"Tôi đang rất tuyệt vọng", Iris Cantu, bà mẹ đơn thân 45 tuổi đang làm bảo mẫu ở Dallas, nói. Cantu đã phải nghỉ việc ba tuần vì nhiễm Covid-19 hồi mùa hè. Giờ đây, chứng kiến căn nhà mình thuê bị ngập nước do đường ống vỡ, cô suy sụp. Bảo hiểm mà chủ nhà mua không chi trả cho thiệt hại này.

Khi bệnh tật khiến tài chính kiệt quệ hồi mùa hè năm ngoái, Cantu lái xe tới một trung tâm phân phối thực phẩm cộng đồng để nhận trái cây tươi, bánh mỳ, thịt với hy vọng có thể gây dựng lại khoản tiết kiệm. Nay, mục tiêu đó càng trở nên xa vời.

Tuyên bố về thảm họa nghiêm trọng ở Texas của Tổng thống Joe Biden hồi tuần trước sẽ mang đến nhiều viện trợ hơn. Tuy nhiên, Cantu cho hay cô vẫn chưa nộp đơn xin hỗ trợ lên Cơ quan Ứng phó Tình trạng Khẩn cấp Liên bang.

"Tôi không biết phải làm gì", cô nói.

Tại điểm phân phối thực phẩm ở San Antonio, Diana Gaitan, 66 tuổi, hòa vào dòng xe kéo dài hơn 3 km chờ mua những hàng tạp hóa khó tìm, bao gồm bánh ngô đậu và nước. Sau khi nhiễm Covid-19 và phải nghỉ việc vào năm ngoái, thảm họa bão tuyết tiếp tục vùi dập Gaitan, khiến bà mất hết tinh thần chiến đấu và rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu.

"Giống như chúng tôi bị nguyền rủa vậy", bà than vãn.

Gaitan đã tìm khắp các cửa hàng tạp hóa để mua trứng, sữa và khoai tây nhưng không gặp may.

Killeen, một thị trấn thuộc hạt Bell, Texas, đã ghi nhận hơn 20 ca nhiễm Covid-19, theo cơ sơ dữ liệu của New York Times. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng trở nên khốn đốn hơn khi bão tuyết quét qua để lại những căn nhà đổ nát, tình trạng khan hiếm thực phẩm và người dân không thể lao động dẫn tới mất thu nhập.

Cuối tuần trước, các tài xế phải chật vật tìm những cây xăng còn hoạt động nhưng rất ít người thành công. Người dân xếp hàng hàng tiếng bên ngoài các siêu thị chờ mua nước đóng chai, sữa và nước trái cây. Họ tắm rửa, lau người bên bồn rửa mặt nhằm tiết kiệm nước tối đa.

"Nhiều thứ đổ vỡ ở nhiều cấp độ khác nhau", tiến sĩ Chris Colvin, giám đốc y khoa Trung tâm Y tế Seton ở ngoại ô thị trận Killeen, cho biết.

Thành viên Vệ binh Quốc gia hỗ trợ phát thực phẩm, nước uống tại một điểm phân phối ở San Antonio ngày 20/2. Ảnh: NYTimes.

Một tuần trôi qua, những sự cố do bão tuyết vẫn ảnh hưởng tới các dịch vụ quan trọng. Sân bay chưa thể hoạt động với công suất bình thường. Tại bệnh viện của Colvin, không có đủ nước để các y bác sĩ xả bồn cầu hay rửa tay. Những người trực ca cuối tuần được khuyên nên giải quyết nhu cầu cá nhân tại nhà, trước khi đến nơi làm việc.

Trong khi đó, làn sóng bệnh nhân mới đang ồ ạt đổ về. Họ là những người đã bị ngã và bị thương vì bão nhưng không thể đến bệnh viện vì điều kiện thời tiết không cho phép.

Đây là "khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng", Chris Mendoza, một cựu binh lục quân đang hồi phục sau khi nhiễm Covid-19 nói. Đường ống phòng tắm nhà Mendoza đã bị vỡ vì băng giá khiến gia đình anh phải sơ tán.

Hiện tại, họ không biết phải xoay xở như thế nào. Mendoza từng là thợ cắt tóc nhưng đại dịch Covid-19 khiến các salon phải đóng cửa. Anh thất nghiệp một tháng trước khi tìm được công việc nhân viên diệt côn trùng. Vợ anh, Jenny, dạy học tại nhà cho hai cậu con trai của họ.

Dù họ có đeo khẩu trang khi gặp gỡ bạn bè và ngồi tách biệt với những người khác tại nhà thờ, nCoV vẫn tấn công gia đình Mendoza vào cuối tháng một. Cả nhà đều dương tính với virus nhưng Mendoza bị nặng hơn cả. Anh nằm liệt trên giường bệnh hai tuần. Một người đàn ông to cao, vạm vỡ, thường xuyên chơi bóng rổ và tập tạ nay phải lết từng bước tới nhà vệ sinh.

Heather Graham, một người dân ở Killeen, hôm 20/2 bật lại bóng đèn trong phòng khách ngôi nhà của mình sau 6 ngày mất điện. Ảnh: NYTimes.

Sức khỏe của Mendoza vẫn tồi tệ khi bão tuyết ập đến khiến điện bị cắt và các đường ống nứt vỡ vì bị đông cứng, làm phòng ngủ và phòng chơi của hai cậu con trai anh ngập nước. Kế hoạch tài chính của nhà Mendoza bỗng chốc sụp đổ.

Đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề tới các gia đình lao động như nhà Mendoza và họ không đủ khả năng chi trả 90 USD một tháng cho bảo hiểm đối với người thuê nhà. Giờ đây, họ phải thuê khách sạn ở tạm và mua đồ nội thất mới.

Cả gia đình anh đã cùng nhau nghỉ ngơi trong phòng ngủ chính một đêm. Nhưng một nửa ngôi nhà không thể ở được, sức nóng và tiếng ồn của nửa tá quạt công nghiệp cùng máy hút ẩm buộc họ phải ra ngoài tìm phòng khách sạn.

"Không ai nghĩ đến cảnh này cả", Mendoza chia sẻ.

Vũ Hoàng (Theo NYTimes)