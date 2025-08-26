Những ngôi sao thể thao bị tổ quốc quay lưng

Nhưng chỉ hai ngày sau, kết quả xét nghiệm cho thấy Johnson dương tính với stanozolol - một loại steroid đồng hóa bị cấm. Ban tổ chức Olympic tước HC vàng, hủy kỷ lục và trục xuất anh khỏi Thế vận hội. Thông tin ấy tạo ra cú sốc chưa từng có, không chỉ ở Canada mà toàn thế giới thể thao. Tờ The New York Times (Mỹ) gọi đây là "vết nhơ lớn nhất lịch sử Olympic hiện đại", trong khi báo chí Canada đồng loạt chuyển từ ngợi ca sang lên án.



Johnson từng được tôn vinh như biểu tượng của sự chăm chỉ, nỗ lực và khát vọng nhập cư thành công. Nhưng khi bê bối nổ ra, anh lập tức bị gắn mác "kẻ lừa dối quốc gia". Chính phủ Canada còn mở Ủy ban điều tra Dubin Inquiry để làm rõ tình trạng doping trong thể thao. Hình ảnh Johnson thường xuyên xuất hiện trên trang nhất các tờ báo lớn, nhưng không còn với tư cách người hùng Olympic, mà là gương mặt của nỗi hổ thẹn.