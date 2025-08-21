Djokovic bị gọi là 'nỗi nhục' của Serbia

Báo Serbia Informer gọi tay vợt huyền thoại Novak Djokovic là kẻ yêu nước giả tạo, khi có tin anh và gia đình muốn chuyển sang Hy Lạp.

"Một kẻ yêu nước giả tạo, người đã tự coi bản thân là biểu tượng của Serbia trong nhiều năm rồi giờ chạy trốn sang Hy Lạp", Express hôm 20/8 trích một đoạn trên Informer - tờ báo cũng gọi Djokovic là nỗi ô nhục của Serbia.

Những lời bôi nhọ Djokovic xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông Serbia gần đây, trái với sự tung hô mà anh thường được nhận từ báo chí quê nhà trong suốt sự nghiệp quần vợt lừng lẫy. Theo ký giả Jaschar Dugalic của tờ Neue Zurcher Zeitung, chính phủ Serbia dường như đang nhắm vào Djokovic, tấn công danh dự của anh qua các kênh truyền thông thân cận, dù anh không trực tiếp chỉ trích chính phủ.

Căng thẳng leo thang từ đầu tháng này, khi Djokovic đưa giải đấu ATP 250 Belgrade Mở rộng từ quê nhà sang Hy Lạp. Sự kiện này chuyển tới nhà thi đấu đa năng OAKA tại Athens, đồng thời được đổi tên thành Hellenic Championship và khởi tranh từ 2/11. Đây là hệ quả từ bất đồng quan điểm giữa Nole và chính phủ Serbia, đặc biệt là Tổng thống Aleksandar Vucic, về một số chính sách cũng như dự luật sắp ban hành.

Chỉ cách đây 12 tháng, Djokovic còn được chào đón như người hùng khi trở về Serbia sau khi giành tấm HC vàng Olympic đầu tiên trong sự nghiệp tại Thế vận hội 2024. Khi đó, chính quyền công bố kế hoạch xây dựng một bảo tàng mang tên Djokovic.

Djokovic mang cờ Serbia khi mừng tấm HC vàng Olympic đầu tiên trong sự nghiệp, tại sân Philippe Chatrier, Paris, Pháp hồi tháng 8 năm ngoái. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, quan hệ giữa Nole và Serbia đổ vỡ sau khi anh công khai ủng hộ cuộc biểu tình của sinh viên và những nhóm đối lập với ông Vucic. Tháng 3/2025 , Djokovic đăng ảnh từ một cuộc biểu tình với khoảng 300.000 người cùng dòng trạng thái: "Lịch sử, thật đáng kinh ngạc". Các cuộc biểu tình như vậy nhằm phản đối chính phủ sau vụ phần mái nhà ga xe lửa ở Novi Sad sập khiến 16 người thiệt mạng. Phong trào biểu tình lan rộng đến 400 thành phố và vẫn tiếp tục đến đầu năm 2025.

Khi Djokovic mừng chiến thắng sau một trận đấu tại Wimbledon 2025 bằng động tác nhún nhảy, anh bị cho là ám chỉ khẩu hiệu "Pump" trong các cuộc biểu tình sinh viên. Chủ nhân 24 Grand Slam bác bỏ điều này trong cuộc họp báo sau trận, nói rằng đó là điệu nhảy theo bài hát có tiết tấu vui 'Pump It Up' dành cho các con anh.

Không chỉ nhắm vào Djokovic, truyền thông Serbia cũng bôi nhọ cha anh, ông Srdjan. Theo tin từ Dugalic, một doanh nhân thân chính quyền đã phát tán video cho thấy cha Djokovic có liên hệ với một kẻ đang bị cáo buộc là ấu dâm.

Trái ngược việc đối đầu với Tổng thống Serbia, Djokovic trong thời gian qua thường xuyên có những hành động thể hiện "tình cảm" với Hy Lạp, như ăn tối với Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis hay tìm nhà ở phía Bắc ngoại ô thủ đô Athens. Ngoài ra, báo chí Hy Lạp còn khẳng định Djokovic và vợ, Jelena, cũng đang xem xét một số trường học cho hai người con, Stefan và Tara, ở khu vực này.

Những quyết định trên cũng được cho là sự chuẩn bị của Nole cho cuộc sống sau khi giải nghệ. Sau Wimbledon, Djokovic rút lui ở cả hai giải Masters 1000 liên tiếp là Canada Mở rộng và Cincinnati Mở rộng. Anh hiện đứng vị trí số bảy thế giới và sẽ trở lại thi đấu tại Mỹ Mở rộng, giải đấu khởi tranh ngày 24/8.

Vy Anh