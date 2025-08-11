Djokovic gây tranh cãi ở Serbia

Mâu thuẫn với lãnh đạo Serbia khiến Novak Djokovic đưa giải đấu ATP 250 từ quê nhà sang Hy Lạp.

Năm nay, giải quần vợt Belgrade Mở rộng - do gia đình Djokovic điều hành - sẽ không diễn ra ở Belgrade như thường lệ. Thay vào đó, sự kiện này chuyển tới nhà thi đấu đa năng OAKA tại Athens, đồng thời được đổi tên thành Hellenic Championship và khởi tranh từ 2/11.

Djokovic phát biểu trong lễ mừng công Olympic 2024 của đoàn thể thao Serbia ở Tòa thị chính Belgrade hôm 13/8 năm ngoái. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Serbia, Djokovic cùng đội ngũ quyết định thay đổi địa điểm giải đấu là hệ quả từ bất đồng quan điểm giữa anh và Chính phủ Serbia, đặc biệt là Tổng thống Aleksandar Vucic, về một số chính sách cũng như dự luật sắp ban hành. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Djokovic ủng hộ công khai cuộc biểu tình của sinh viên và những nhóm đối lập với ông Vucic.

Trái ngược việc đối đầu với Tổng thống Serbia, Djokovic trong thời gian qua thường xuyên có những hành động thể hiện "tình cảm" với Hy Lạp, như ăn tối với Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis hay tìm nhà ở phía Bắc ngoại ô thủ đô Athens. Ngoài ra, báo chí Hy Lạp còn khẳng định Djokovic và vợ, Jelena, cũng đang xem xét một số trường học cho hai người con, Stefan và Tara, ở khu vực này.

Một số nguồn tin cho rằng, Djokovic đang cân nhắc nghiêm túc việc định cư tại Athens. Việc thiết lập mối quan hệ thân thiết với chính phủ Hy Lạp, cộng thêm những mâu thuẫn với Tổng thống Vucic, khiến tay vợt 38 tuổi đang hứng chịu làn sóng chỉ trích quyết liệt từ truyền thông Serbia.

Về phía Djokovic, những quyết định trên được cho là sự chuẩn bị của Nole cho cuộc sống sau khi giải nghệ. Mùa giải năm nay, Djokovic mới giành một danh hiệu tại giải ATP 250 ở Thụy Sĩ. Tại ba giải Grand Slam đã qua, cựu số một thế giới đều dừng bước ở bán kết.

Sau Wimbledon, Djokovic rút lui ở cả hai giải Masters 1000 liên tiếp là Canada Mở rộng và Cincinnati Mở rộng. Anh hiện đứng vị trí số bảy thế giới và sẽ trở lại thi đấu tại Mỹ Mở rộng, giải đấu khởi tranh ngày 24/8.

Vy Anh