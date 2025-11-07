Những ngôi làng bị lũ bủa vây suốt 20 ngày

Bà Nguyễn Thị Hương, 55 tuổi, ở phường Hóa Châu, dùng bữa cơm trưa trong điều kiện tối giản. Hai tuần qua, căn nhà bà bị nước lũ bủa vây, lúc ngập sâu nhất hơn một mét.

"Lũ kéo dài mệt mỏi quá. Nước rút ra ngoài đường song tôi không dám hạ đồ đạc vì sợ bão vào gây mưa lớn, nước lũ lại lên", bà Hương nói.