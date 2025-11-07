Những ngôi làng bị lũ bủa vây suốt 20 ngày

Nằm giữa hạ du sông Bồ và sông Hương, hơn hai tuần qua phường Hóa Châu bị nước lũ bao vây, nhiều ngôi làng vẫn ngập sâu. Tại ngã ba Sình, nơi giao nhau giữa sông Hương và sông Bồ, nước lũ vẫn chưa rút hết, nhà dân và ruộng vườn chìm trong biển nước.
Đến ngày 6/11, mực nước trên sông Bồ và sông Hương đã xuống dưới báo động hai, song nhiều hộ dân ở phường Hóa Châu vẫn bị cô lập. Người dân phải di chuyển bằng thuyền để mua nhu yếu phẩm.
Trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu suốt hai tuần qua bị nước lũ bủa vây. Các cán bộ nơi đây phải đi lại bằng thuyền. Sân trụ sở ngập hơn 0,5 m.
Bà Nguyễn Thị Hương, 55 tuổi, ở phường Hóa Châu, dùng bữa cơm trưa trong điều kiện tối giản. Hai tuần qua, căn nhà bà bị nước lũ bủa vây, lúc ngập sâu nhất hơn một mét.
"Lũ kéo dài mệt mỏi quá. Nước rút ra ngoài đường song tôi không dám hạ đồ đạc vì sợ bão vào gây mưa lớn, nước lũ lại lên", bà Hương nói.
Ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch phường Hóa Châu, đi kiểm tra thực địa, tiếp tế lương thực, động viên những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng ngập.
Việc đi lại của người dân hai tuần qua chủ yếu là thuyền và xe máy cày. Nhiều người đi làm, đi học phải thuê thuyền chở theo xe máy.
Nằm ở hạ nguồn sông Hương, hơn hai tuần qua làng Triều Sơn vẫn bị nước lũ bủa vây, nhiều tuyến đường ngập hơn 0,5 m.
Nhiều công trình ở làng Triều Sơn vẫn còn bị ngập trong nước lũ. Trong ảnh là đình làng Triều Sơn.
Ở hạ lưu sông Bồ, làng Thủy Tú ở phường Hóa Châu suốt hai tuần qua chìm trong lũ. Học sinh ở làng suốt hai tuần qua không thể đến trường.
Tuyến đường qua phường Hóa Châu biến thành sông. Những xe ba gác và xe máy cày trở thành phương tiện đưa người dân qua vùng nước lũ. Mỗi lượt chủ ghe và thuyền lấy 20.000 đồng, có xe máy thêm 50.000 đồng.
Nước lũ rút xuống ngang mặt đường, nhiều nhà dân dùng tấm chắn cao 40 cm trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà mỗi khi có phương tiện lưu thông qua.
Thống kê của chính quyền, đến nay TP Huế còn hơn 2.600 nhà dân của 6/40 xã phường bị ngập với độ sâu 0,2-0,4 m. Trong đó, phường Hóa Châu có thời gian ngập lâu và sâu nhất.
Những chuyến hàng cứu trợ được các đoàn dùng thuyền đưa về vùng ngập sâu của phường Hóa Châu. Trong ảnh, hàng cứu trợ của đoàn Thái Nguyên, nơi vừa trải qua cơn lũ lịch sử ở miền Bắc.
Đợt mưa lũ từ 26/10 đến 3/11, lũ sông Hương và sông Bồ vượt báo động 3 hơn một mét, 32/40 xã phường ở TP Huế bị ngập. Địa phương ghi nhận 15 người chết do lũ lụt.
Võ Thạnh
