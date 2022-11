Những ngày cuối đời của Aaron Carter

Trước khi qua đời, Aaron Carter lên kế hoạch thu âm album, ra mắt hồi ký.

Trên tờ Pagesix ngày 17/11, Taylor Helgeson, quản lý nam ca sĩ trong tám tháng gần đây, cho biết gặp Aaron tại phòng thu hai ngày trước khi anh qua đời ở tuổi 35. Taylor kể: "Trông cậu ấy gầy đi và vô cùng mệt mỏi. Dường như cậu ấy rất cần được chăm sóc... Aaron có vẻ không ổn về thể chất nhưng về mặt tinh thần, cậu ấy ở trạng thái hào hứng nhất trong những tháng qua. Cậu ấy rất thông minh, ý thức rõ về những điều mọi người trông đợi".

Thi thể Aaron được tìm thấy hôm 5/11 trong bồn tắm, cạnh nhiều bình thở và chai thuốc. Trong khi nguyên nhân cái chết chưa được công bố, Taylor cho rằng không có chuyện Aaron Carter tự tử bởi họ đang có quá nhiều kế hoạch công việc. Theo người quản lý, ca sĩ là một chàng trai kiêu hãnh, không dễ dàng bỏ cuộc.

Ca sĩ Aaron Carter năm 2017. Ảnh: Film Magic

Bất đồng duy nhất giữa Taylor và Aaron là việc cai nghiện nội trú: "Chúng tôi đề xuất ba tháng ở Utah để cai nghiện, hình thành những thói quen thể chất mới. Aaron Carter đã nói: 'Tôi sẽ giành quyền nuôi con và cai nghiện sau'. Tôi nói rằng: 'Nếu cậu chịu đi, tôi chắc chắn sẽ lấy lại con cho cậu"'.

Hồi tháng 9, Aaron tự đăng ký tham gia một chương trình cai nghiện ngoại trú để tập trung giành lại quyền nuôi con trai Prince. Theo Taylor Helgeson, ngay cả trong những thời điểm tồi tệ nhất, con trai vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của nam ca sĩ. Cậu bé một tuổi khi ấy được bà ngoại chăm sóc, sau khi Aaron và bạn gái Melanie Martin xô xát hồi tháng 3. Trên Instagram, ca sĩ nhiều lần chia sẻ hình ảnh con trai, cách anh học sử dụng một số vật dụng dành cho bé.

Ba ngày trước khi mất, Aaron Carter bị cảnh sát nghi ngờ lái xe trong tình trạng sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên khi thực hiện các bài kiểm tra về độ tỉnh táo, anh vẫn vượt qua và được phép đi tiếp. Anh sau đó viết trên chế độ story của Instagram: "Khi bạn làm điều đúng đắn, bạn sẽ không gặp rắc rối. Cư xử nghiêm chỉnh, đó là điều bạn cần làm". Cuối tháng 10, anh đăng ảnh selfie cùng dòng trạng thái: "Một ngày đẹp trời. Hãy luôn ấm áp, tốt bụng và có một ngày Halloween dịp cuối tuần an toàn. Nếu bạn thư giãn một mình trong ngày này, nhớ rằng bạn không đơn độc".

Aaron Carter bế con trai Prince bên ngoài căn hộ ở California (Mỹ) hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Splash News

Khoảng giữa năm nay, Aaron từng bị căng thẳng, mất ngủ trong vài ngày nhưng sau đó lấy lại tinh thần nhờ nghỉ ngơi đầy đủ. Quản lý Taylor từng nhờ luật sư giúp Aaron lập di chúc. Tuy nhiên, họ sau đó bỏ bẵng, không ký các giấy tờ. Theo luật của bang California, Prince nhiều khả năng là người thừa kế toàn bộ tài sản của Aaron vì ca sĩ không kết hôn với ai trước khi qua đời. Aaron Carter có khoảng 400.000 USD. Ngoài âm nhạc, Aaron còn dự định ra mắt hồi ký. Nhóm quản lý chưa hoàn thành những việc dang dở bởi quá đau lòng sau cái chết của anh.

Theo TMZ, ca sĩ đã được hỏa táng, tro cốt của anh được chị gái song sinh - Angel - giữ. Khi Aaron qua đời, Angel từng viết trên Instagram: "Gửi em song sinh... Chị yêu em không sao kể xiết. Chị sẽ nhớ em rất nhiều. Aaron hài hước, ngọt ngào của chị, chúng ta có thật nhiều kỷ niệm, và chị hứa trân trọng chúng. Chị biết giờ em đã được bình yên. Chị sẽ nhớ em đến ngày qua đời và chúng ta sẽ gặp lại nhau". Anh trai Aaron - Nick Carter của nhóm Backstreet Boys - đã lập quỹ từ thiện, quyên góp cho các thanh thiếu niên gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần trên khắp nước Mỹ.

Những năm qua, Aaron dần gây dựng lại sự nghiệp ca hát. Tháng 1/2018, anh ra mắt album LøVë sau 15 năm ngừng hoạt động. Năm 2019, Aaron tiếp tục gây ồn ào khi liên tục tiết lộ những bê bối của gia đình. Anh nói từng bị chị gái Leslie Carter - mất năm 2012 - cưỡng hiếp lúc nhỏ. Trước đó, Nick Carter đâm đơn ra tòa, xin lệnh cấm Aaron đến gần gia đình vì em trai dọa giết vợ con anh.

Sau bê bối với các thành viên gia đình, anh thừa nhận mắc nhiều bệnh về tâm lý như trầm cảm, tâm thần phân liệt. Tháng 11/2019, nam ca sĩ phải nhập điều trị vì kiệt sức do chạy show quá nhiều. Aaron Carter từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng sợ không thể sống lâu.

Anh sinh năm 1987, nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old... Ca sĩ từng kiếm được 200 triệu USD khi 18 tuổi, được mệnh danh là "Hoàng tử nhạc Pop". Sau đó, sự nghiệp của Aaron tụt dốc do mải mê ăn chơi, nghiện ngập. Năm 2017, anh từng bị bắt vì tội lái xe lúc say rượu và tàng trữ cần sa.

