Aaron Carter qua đời ở tuổi 35

MỹCa sĩ Aaron Carter - em trai thành viên Backstreet Boys Nick Carter - qua đời tại nhà riêng, hôm 5/11.

Cảnh sát Los Angesles cho biết trên TMZ thi thể nam ca sĩ được tìm thấy trong bồn tắm, chưa rõ nguyên nhân. Vị hôn thê của Aaron Carter - Melanie Martin - xác nhận thông tin anh qua đời, nói gia đình và người thân chưa thể chấp nhận sự thật và mong nhận được sự tôn trọng đời tư của ca sĩ.

Nhiều đồng nghiệp của Aaron Carter trong làng nhạc Âu Mỹ chia buồn khi hay tin. Trên Twitter, đại diện New kids on the block - boyband nổi tiếng đầu thập niên 1990 - viết: "Chúng tôi sốc và đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Aaron. Xin gửi lời cầu nguyện đến gia đình của anh". Nữ nhạc sĩ Diane Warren - tác giả bản hit Un-break my heart - viết: "Nổi tiếng khi còn quá trẻ thường là lời nguyền hơn là sự ban phước, và vượt qua điều đó thật không dễ dàng. Yên nghỉ nhé, Aaron Carter".

Ca sĩ Aaron Carter (1987-2022). Ảnh: Aaron Carter Official

Aaron Carter, em trai của thành viên nhóm Backstreet Boys - Nick Carter, nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old... Anh từng kiếm được 200 triệu USD khi 18 tuổi, được mệnh danh là "Hoàng tử nhạc Pop". Sau đó, sự nghiệp của nam ca sĩ tụt dốc do mải mê ăn chơi, nghiện ngập. Năm 2017, Aaron từng bị bắt vì tội lái xe lúc say rượu và tàng trữ cần sa.

MV của Aaron Carter - "Im all about you", ra mắt năm 2001 MV của Aaron Carter - "Im all about you", ra mắt năm 2001. Video: Aaron Carter Official

Những năm qua, Aaron dần gây dựng lại sự nghiệp ca hát. Tháng 1/2018, anh ra mắt album LøVë sau 15 năm ngừng hoạt động. Năm 2019, Aaron tiếp tục gây ồn ào khi liên tục tiết lộ những bê bối của gia đình. Anh nói từng bị chị gái Leslie Carter - mất năm 2012 - cưỡng hiếp lúc nhỏ. Trước đó, Nick Carter đâm đơn ra tòa, xin lệnh cấm Aaron đến gần gia đình vì em trai dọa giết vợ con anh.

Sau bê bối với các thành viên gia đình, Aaron thừa nhận mắc nhiều bệnh về tâm lý như trầm cảm, tâm thần phân liệt. Tháng 11/2019, nam ca sĩ phải nhập điều trị vì kiệt sức do chạy show quá nhiều.

Mai Nhật