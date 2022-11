Aaron Carter từng sợ không thể sống lâu

Theo Pagesix, bài phỏng vấn của Aaron Carter trên chương trình The Doctors năm 2017 được nhiều người lan truyền trên mạng xã hội sau khi ca sĩ đột ngột qua đời hôm 5/11. Trả lời MC Travis Stork, giọng ca I Want Candy nói về điều khiến anh cảm thấy sợ hãi nhất: "Đó là không thể sống lâu hết khả năng của mình. Tôi luôn lo lắng về chuyện ấy. Sự thật là việc phải hôn tạm biệt chị gái trong quan tài khi còn rất trẻ ám ảnh tôi. Gia đình biết việc tôi sử dụng các loại chất kích thích. Và tôi cũng hiểu bản thân không có một kết thúc tốt đẹp khi dính đến chúng".

Aaron Carter qua đời tại nhà riêng, hôm 5/11. Cảnh sát Los Angesles cho biết trên TMZ thi thể nam ca sĩ được tìm thấy trong bồn tắm, chưa rõ nguyên nhân. Người đại diện cho biết gần đây anh cố gắng cân bằng cuộc sống mong đòi lại quyền nuôi con trai chung với Melanie Martin. Tuy nhiên, Carter luôn gặp khó khăn với các vấn đề như nghiện ngập, các bệnh tâm lý.

Trên trang cá nhân, anh đăng tải bài viết cuối cùng hôm 30/10 nhân dịp Halloween: "Hôm nay thật đẹp trời! Hãy luôn biết ơn cuộc sống. Hãy tử tế với nhau và có một dịp lễ an toàn! Nếu có con cái bên cạnh dịp Halloween, bạn sẽ biết bản thân không cô đơn".

Ba ngày trước khi mất, Aaron Carter bị cảnh sát nghi ngờ lái xe trong tình trạng sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên khi thực hiện các bài kiểm tra về độ tỉnh táo, anh vẫn vượt qua và được phép đi tiếp. Không lâu sau sự cố, anh viết trên Instagram: "Khi bạn làm điều đúng, bạn sẽ không gặp phiền toái. Hãy tiếp tục làm những điều đúng đắn".

Aaron Carter, em trai của thành viên nhóm Backstreet Boys - Nick Carter, nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old... Anh từng kiếm được 200 triệu USD khi 18 tuổi, được mệnh danh là "Hoàng tử nhạc Pop". Sau đó, sự nghiệp của nam ca sĩ tụt dốc do mải mê ăn chơi, nghiện ngập. Năm 2017, Aaron từng bị bắt vì tội lái xe lúc say rượu và tàng trữ cần sa.

Nick Carter khóc nhớ em trai Nick Carter khóc nhớ em trai. Video: Youtube Good Fellas

Những năm qua, Aaron dần gây dựng lại sự nghiệp ca hát. Tháng 1/2018, anh ra mắt album LøVë sau 15 năm ngừng hoạt động. Năm 2019, Aaron tiếp tục gây ồn ào khi liên tục tiết lộ những bê bối của gia đình. Anh nói từng bị chị gái Leslie Carter - mất năm 2012 - cưỡng hiếp lúc nhỏ. Trước đó, Nick Carter đâm đơn ra tòa, xin lệnh cấm Aaron đến gần gia đình vì em trai dọa giết vợ con anh.

Sau bê bối với các thành viên gia đình, Aaron thừa nhận mắc nhiều bệnh về tâm lý như trầm cảm, tâm thần phân liệt. Tháng 11/2019, nam ca sĩ phải nhập điều trị vì kiệt sức do chạy show quá nhiều.