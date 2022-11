Aaron Carter không để lại di chúc

Theo TMZ, Aaron Carter từng được luật sư tư vấn làm sẵn di chúc sau khi đón con trai đầu lòng Prince hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, nam ca sĩ không quan tâm tới vấn đề này. Theo luật của bang California, Prince nhiều khả năng là người thừa kế toàn bộ tài sản của Aaron vì ca sĩ không kết hôn với ai trước khi qua đời. Aaron Carter sở hữu khoảng 400.000 USD.

Cục Dịch vụ về gia đình và trẻ em Los Angeles từng tước quyền nuôi con của Aaron Carter hồi tháng 9 sau khi bạn gái Melanie Martin tố cáo anh bạo hành. Prince hiện sống tại nhà bà ngoại. Vài tháng trước khi chết, Carter đồng ý đi cai nghiện tự nguyện với hy vọng xin lại quyền nuôi con.

Aaron Carter qua đời tại nhà riêng, hôm 5/11. Cảnh sát Los Angesles cho biết trên TMZ thi thể nam ca sĩ được tìm thấy trong bồn tắm, chưa rõ nguyên nhân. Carter gặp khó khăn với các vấn đề như nghiện ngập, các bệnh tâm lý suốt nhiều năm qua. Ba ngày trước khi mất, Aaron Carter bị cảnh sát nghi ngờ lái xe trong tình trạng sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên khi thực hiện các bài kiểm tra về độ tỉnh táo, anh vẫn vượt qua và được phép đi tiếp.

Aaron là em trai của thành viên nhóm Backstreet Boys - Nick Carter. Anh nối nghiệp anh trai gia nhập làng nhạc, nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old... Ca sĩ từng kiếm được 200 triệu USD khi 18 tuổi, được mệnh danh là "Hoàng tử nhạc Pop". Sau đó, sự nghiệp của Aaron tụt dốc do mải mê ăn chơi, nghiện ngập. Năm 2017, anh từng bị bắt vì tội lái xe lúc say rượu và tàng trữ cần sa.

Aaron Carter - "I Want Candy" MV "I Want Candy". Video: Aaron Carter Youtube

Phương Mai (theo TMZ)