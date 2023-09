Charlie Puth đính hôn

Ca sĩ Charlie Puth cầu hôn bạn thân lâu năm - Brooke Sanson - hôm 7/9.

Trên Instagram, Charlie Puth đăng hình ảnh bạn gái đeo nhẫn đính hôn và cười tươi bên anh. Ca sĩ viết: "Tôi bay tới New York để cầu hôn bạn thân của tôi và cô ấy đồng ý. Tôi trở thành người hạnh phúc nhất, là phiên bản tốt nhất nhờ có Brookie. Anh mãi yêu em".

Charlie Puth và Brooke Sanson ăn mừng sau khi đính hôn. Ảnh: Instagram Charlie Puth

Trong buổi livestream trên Instagram năm 2019, Charlie từng nhắc tới bạn gái và trìu mến gọi cô là "Brookie". Tháng 9/2022, cả hai vướng tin đồn hẹn hò khi xuất hiện cùng gia đình Charlie tại lễ hội Global Citizen, New York. Tháng sau, anh cho biết đang yêu một người mà anh quen từ lâu. "Cô ấy là người tôi đã lớn lên cùng và luôn đối xử tốt với tôi. Tôi biết chắc rằng vào những thời điểm khó khăn trong tương lai, cô ấy vẫn tiếp tục ở bên cạnh", ca sĩ nói trên The Howard Stern Show.

Anh nói thêm rằng bản thân không còn thích đi chơi hay điên cuồng, cảm thấy rất sợ mọi người. Bởi vậy, anh càng muốn ở cạnh một người đã quen từ lâu. Tháng 12/2022, Puth công khai mối quan hệ, đăng hình hai người chụp chung trên Instagram.

See You Again - Charlie Puth Ca khúc "See You Again". Video: YouTube Wiz Khalifa

Charlie Puth sinh năm 1991, có dòng máu Do Thái. Từ năm tuổi, anh được khen cảm âm và beatbox tốt. Charlie nổi tiếng nhờ See You Again (2015) - nhạc phim Fast and Furious 7- do anh đồng sáng tác, thể hiện cùng rapper Wiz Khalifa. Bài hát từng đứng vị trí số một trên bảng xếp hạng Hot 100 trong 12 tuần, được đề cử ba giải Grammy. Trên YouTube, ca khúc đạt hơn 5,9 tỷ view cùng 2,1 tỷ lượt bình luận.

Sau đó, anh gây sốt với We Don't Talk Anymore - ca khúc đánh dấu màn kết hợp Selena Gomez hồi 2017, thu hút đến 2,9 tỷ lượt view. Ngoài ra, các nhạc phẩm do anh thể hiện Attention, One Call Away, How Long, Left and Right hay Light Switch cũng được khán giả đón nhận.

Brooke Sanson tốt nghiệp Đại học năm 2021, hiện làm trong ngành digital marketing và quan hệ công chúng, đồng thời là điều phối viên cho công ty thiết kế Butter and Eggs Interiors.

Thanh Giang