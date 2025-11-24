Những mẫu xe cạnh tranh 'Ôtô của năm 2025' thị trường Việt

Các đề cử đóng góp nhiều nhất là dòng xe gầm cao, từ cỡ B tới D, trong đó khá nhiều dòng xe điện hóa.

Giải thưởng Ôtô của năm 2025 thuộc Car Awards do VnExpress tổ chức bước sang mùa thứ 5 kể từ 2021. Như những năm trước, Ban giám khảo sẽ chấm điểm các mẫu xe ra mắt tháng 12/2024-11/2025 (tính cả những xe ra mắt tháng 11/2024 nhưng tới tháng 12/2024 mới có xe trên thị trường). Car Awards 2025 chỉ vinh danh ôtô của năm ở các phân khúc có ít nhất 3 mẫu xe. Dưới đây là các phân khúc chính tại Car Awards 2025.

Crossover cỡ B

Honda HR-V bản hybrid trong hành trình Car Test ngày 10/11/2025. Ảnh: Lương Dũng

Bảy đại diện đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Cộng hòa Czech nằm trong danh sách đề cử ôtô của năm phân khúc Crossover cỡ B. Trong đó, các hãng xe Trung Quốc đóng góp nhiều đề cử nhất với ba mẫu xe, gồm Geely Coolray, Omoda C5, Lynk & Co 06. Hai mẫu xe đến từ Nhật Bản là Honda HR-V, Mazda CX-3. Còn lại hai mẫu xe, Hyundai Creta đến từ Hàn Quốc và Skoda Kushaq của hãng xe Cộng hòa Czech.

>> Bình chọn ôtô của năm các phân khúc

Xe gầm thấp cỡ B/B+

Volkswagen Golf - xe đề cử phân khúc B+. Ảnh: Lương Dũng

Ở phân khúc xe gầm thấp cỡ B và B+ có bốn đề cử. Trong đó, xe cỡ B có ba đại diện, gồm Suzuki Swift - mẫu hatchback thương hiệu Nhật Bản. Một mẫu hatchback khác là Dongfeng Box - tân binh xe điện đến từ Trung Quốc. Đại diện đến từ Cộng hòa Czech là Skoda Slavia. Đại diện duy nhất xe gầm thấp cỡ B+ thuộc về thương hiệu Đức - Volkswagen Golf.

Crossover cỡ B+/C-

Geely EX5 lăn bánh tại Mộc Châu, Sơn La trong hành trình Car Test ngày 11/11. Ảnh: Lương Dũng

Xe gầm cao phân khúc B+/C- có 5 đề cử tham gia. Hãng xe Trung Quốc áp đảo với ba đại diện, gồm Haval Jolion - xe hybrid, Geely EX5 - xe thuần điện và BYD Atto 2. Hai đề cử còn lại đến từ Pháp là Peugeot 2008 và Mini Countryman của hãng xe Anh quốc.

Crossover cỡ C

Jaecoo J7 PHEV đề cử phân khúc Crossover cỡ C. Ảnh: Lương Dũng

Có sáu đề cử cho hạng mục xe gầm cao phúc khúc C đến từ Mỹ, Cộng hòa Czech, Nhật Bản và Trung Quốc. Trong đó, Trung Quốc đóng góp nhiều đề cử nhất, gồm Jaecoo J7, BYD Sealion 6 và tân binh Dongfeng Mage. Ba mẫu xe còn lại gồm Ford Territory, Skoda Karoq và Subaru Forester.

>> Bình chọn ôtô của năm các phân khúc

SUV/Crossover cỡ D

Dongfeng Huge lăn bánh tại Sơn La ngày 10/11. Ảnh: Lương Dũng

Phân khúc xe gầm cao cỡ D có nhiều đề cử nhất Car Awards 2025. Ở phân khúc này có tới 8 đại diện. Cụ thể, xe Trung Quốc góp 4 mẫu gồm Geely Monjaro, Lynk & Co 08, BYD Sealion 8 và Dongfeng Huge. Xe Hàn Quốc có hai đề cử là Hyundai Santa Fe Hybrid và Kia Sorento mới. Skoda Kodiaq là xe châu Âu duy nhất cạnh tranh.

MPV phổ thông cỡ nhỏ

VinFast Limo Green cạnh tranh phân khúc MPV phổ thông cỡ nhỏ. Ảnh: Lương Dũng

Phúc xe đa dụng MPV phổ thông cỡ nhỏ có 3 đề cử, gồm VinFast Limo Green - tân binh xe thương hiệu Việt Nam, MG G50 đến từ Trung Quốc và một mẫu xe Nhật Bản Mitsubishi Xpander.

Lễ vinh danh các mẫu xe thắng cuộc ở mỗi phân khúc diễn ra tại Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam (Vietnam Mobility Show 2025 - VnMS 2025) do Báo VnExpress tổ chức ngày 26-28/12 tại Đường đua F1, Mỹ Đình, Hà Nội.

Lương Dũng