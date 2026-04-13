Những lưu ý trước VnExpress Marathon Huế 2026

Runner cần nắm các mốc thời gian, chuẩn bị về dinh dưỡng, trang phục trước khi bước vào giải chạy diễn ra tại cố đô ngày 19/4.

Các mốc thời gian quan trọng

Chuỗi hoạt động trước race bắt đầu từ ngày 17/4 tại khu vực Nghênh Lương Đình trên đường Lê Duẩn. Lễ khai mạc diễn ra từ 11h đến 12h30. Ngay sau đó, từ 13h đến 18h, ban tổ chức bắt đầu phát race-kit và mở cửa các gian hàng. Sang ngày 18/4, các khu expo tiếp tục hoạt động từ 9h đến 17h, là cơ hội cuối cùng để runner hoàn tất thủ tục trước ngày đua.

Song hành cùng sự kiện chính là Kun Marathon dành cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi. Phụ huynh có thể đưa các bé đến Quảng trường Ngọ Môn nhận race-kit từ 8h đến 18h ngày 17/4. Cuộc đua của các runner nhí sẽ diễn ra từ 6h đến 10h sáng ngày 18/4.

Runner check-in cùng bib VnExpress Marathon Huế 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Vào ngày đua chính thức 19/4, khu vực gửi đồ tại điểm xuất phát mở cửa từ 2h30. Cự ly 21km sẽ xuất phát đầu tiên lúc 4h, tiếp theo là cự ly 10km lúc 5h và cự ly 5km lúc 6h.

Ban tổ chức thiết lập các mốc giới hạn thời gian (COT) trên đường chạy. Cự ly 10km đóng đường lúc 7h (COT tại km 6,3 lúc 6h20). Cự ly 5km đóng đường lúc 7h15. Với 21km, hai mốc kiểm soát đặt tại km 9 lúc 5h30 và km 17,5 lúc 7h, trước khi đóng đường lúc 7h30.

Sau khi các nội dung hoàn tất, quầy trả đồ sẽ ngừng hoạt động lúc 8h. Lễ trao giải dự kiến diễn ra từ 10-12h tại khu vực Nghênh Lương Đình.

Kiểm tra kỹ race-kit

Khi đến nhận race-kit, runner mang theo mã QR xác nhận đăng ký cùng giấy tờ tùy thân như CCCD hoặc hộ chiếu để làm thủ tục. Trường hợp nhận thay cần có thêm giấy ủy quyền, còn người tham gia dưới 18 tuổi cần giấy xác nhận của phụ huynh hoặc người giám hộ. Ngay tại quầy, runner nên kiểm tra kỹ bib, thông tin cá nhân, cự ly đăng ký và các vật phẩm đi kèm để xử lý sớm nếu có sai sót.

Trước race, những vật dụng quan trọng nhất gồm bib và đôi giày đã quen thuộc trong quá trình tập luyện. Bib nên được gắn sẵn kim băng vào áo từ trước để tiết kiệm thời gian và tránh lúng túng. Các thiết bị như đồng hồ GPS, tai nghe, điện thoại hoặc đai chạy cũng nên được chuẩn bị và sắp xếp gọn gàng.

Ăn thanh đạm trước ngày đua

Huế là một trong những điểm đến có bản sắc ẩm thực đậm nét. Tuy nhiên, chính sự cuốn hút của ẩm thực Huế dễ khiến runner gặp vấn đề tiêu hóa nếu ăn quá tay trước ngày thi đấu. Trong vòng 24 giờ trước race, VĐV nên ưu tiên món quen bụng, ít dầu mỡ và giảm độ cay. Với bún bò Huế, runner nên dặn đầu bếp không cho sa tế, bớt mỡ và hạn chế tiêu. Các món bánh như bánh bèo, bánh nậm có thể phù hợp cho bữa xế, nhưng không nên dùng quá nhiều nước chấm mặn, cay hoặc ăn kèm ớt tươi, tỏi sống.

Những món đậm vị như cơm hến, bún hến, bánh khoái, hay các loại chè nhiều nước cốt dừa nên để dành sau khi về đích. Cách an toàn là ăn tối sớm vào ngày 18/4, ưu tiên tinh bột dễ tiêu, đủ nước, không thử món lạ và không ăn quá no.

Tình nguyện viên cổ vũ runner trên đường chạy VnExpress Marathon Huế 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Chuẩn bị trang phục thoáng, gọn nhẹ

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày đua tại Huế khá mát, khoảng 31 độ C, nhưng độ ẩm có thể lên tới 75% và xuất hiện mưa dông. Điều kiện này không quá nắng gắt như nhiều cuộc đua mùa hè, song độ ẩm cao vẫn có thể khiến runner mất sức nhanh hơn.

Vì vậy, runner nên ưu tiên trang phục thoáng, nhẹ và thấm hút mồ hôi tốt. Áo singlet hoặc áo chạy chất liệu kỹ thuật, quần short gọn nhẹ và tất mỏng là lựa chọn phổ biến. Các chất liệu như cotton nên tránh vì giữ mồ hôi, dễ gây nặng người và cọ xát.

VnExpress Marathon Huế năm nay quy tụ hơn 8.000 VĐV tham dự ở ba cự ly 5km, 10km và 21km. Hiện các khâu chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất với sự phối hợp chặt chẽ giữa ban tổ chức và chính quyền địa phương, hướng tới mục tiêu mang lại điều kiện thi đấu và trải nghiệm văn hóa tốt nhất cho cộng đồng chạy bộ.

Hải Long