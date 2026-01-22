Áo đấu giải chạy đêm TP HCM dùng màu neon để tăng nhận diện

Áo đấu VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 sử dụng tông xanh Neon chủ đạo, giúp tăng khả năng nhận diện cho runner trong điều kiện chạy đêm.

Trong các giải chạy đêm, trang phục không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn giúp tăng tính an toàn cho VĐV. Áo đấu mùa giải 2026 được thiết kế dựa trên mục đích này, phản ánh xu hướng ứng dụng màu sắc có tính tương phản cao với ánh sáng của đô thị về đêm.

Phiên bản Singlet của áo đấu VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Về mặt thị giác, chạy bộ ban đêm đặt runner vào môi trường nhiều thách thức. Ánh sáng đèn đường, đèn xe và các biển quảng cáo tạo ra những vùng sáng - tối đan xen phức tạp. Khi đó, trang phục như một tín hiệu, giúp runner được nhận diện sớm từ xa, đặc biệt tại các khúc cua hay ngã rẽ.

Lựa chọn tông xanh Neon của ban tổ chức có sự tương đồng với các nghiên cứu về an toàn thị giác. Nghiên cứu của Bogdan Cornel Benea (Đại học Transylvania, Romania) chỉ ra rằng trang phục thuộc nhóm màu neon giúp cải thiện đáng kể khả năng nhận diện so với quần áo tối màu trong điều kiện ánh sáng yếu.

"Khả năng nhận diện tốt hơn cũng góp phần nâng cao trải nghiệm thi đấu. Màu áo nổi bật giúp runner an tâm sải bước và giúp đội ngũ nhiếp ảnh dễ dàng bắt trọn khoảnh khắc thi đấu", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Phiên bản T-shirt của áo đấu VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Bên cạnh yếu tố công năng, thiết kế áo đấu năm nay truyền tải tinh thần năng động của "thành phố không ngủ". Sắc xanh Neon mang lại cảm giác hiện đại, kết hợp cùng các mảng họa tiết mô phỏng vệt sáng chuyển động, gợi liên tưởng đến không khí sôi động của Sài Gòn về đêm.

Runner có thể kết hợp áo đấu với quần hoặc legging tông tối như đen, xám đậm để làm nổi bật phần thân trên. Những đôi giày có chi tiết dạ quang hoặc cùng tông xanh Neon sẽ là điểm nhấn hoàn hảo. Với những người ưa phong cách nổi bật, việc diện trang phục cùng tông sẽ tạo nên tổng thể giàu năng lượng.

Ra mắt năm 2023, VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight nhanh chóng trở thành giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam. Duy trì quy mô 11.000 VĐV trong hai mùa 2023 và 2024, đến năm ngoái, giải tăng trưởng lên mức 12.000 người. Mùa giải năm nay diễn ra ngày 22/3, thời điểm ngay sau Tết Nguyên Đán, được xem như dịp để cộng đồng runner gặp gỡ đầu năm và khởi động mùa thi đấu mới. Runner quan tâm có thể đăng ký tại đây.

Hải Long