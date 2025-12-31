Những loại thuốc nên có sẵn trong nhà dịp Tết

Dịp nghỉ Tết, gia đình nên chuẩn bị sẵn thuốc tiêu chảy, táo bón, đau dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa, hạ sốt, chống dị ứng, bệnh mạn tính và vật dụng sơ cứu.

Nghỉ lễ, Tết là thời gian cơ thể chúng ta thích ứng với những thay đổi về môi trường sống, thời tiết và cả thói quen ăn uống khi về quê hoặc đi du lịch dài ngày, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dược sĩ Nguyễn Thiên Dung, Khoa Dược, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM tư vấn các loại thuốc nên chuẩn bị sẵn trong những ngày này, cụ thể như sau:

Thuốc hạ sốt



Paracetamol là thuốc giảm đau, hạ sốt phổ biến nhất. Thuốc nên được dùng khi có triệu chứng, liều 325-650 mg cách nhau ít nhất 4 giờ, liều tối đa 4 g/ngày đối với người có chức năng gan bình thường, 3 g/ngày đối với bệnh nhân có chức năng gan suy giảm.

Nhân viên y tế tại nhà thuốc Bệnh viện Quân y 175 phát thuốc cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Thuốc chống dị ứng

Kháng histamin H1, cetirizine (Zyrtec), levocetirizine (Xyzal), loratadine (Lorastad, Clarityne), desloratadine (Aerius), fexofenadine (Telfast BD, Telfast HD), điều trị triệu chứng chảy mũi, mề đay, dị ứng với thức ăn, thời tiết.

Các thuốc này có thể có tác dụng phụ gây buồn ngủ, do đó cần lưu ý khi lái xe và sử dụng máy móc.

Thuốc dạng phối hợp

Một số chế phẩm thường gặp bao gồm Tiffy và Decolgen, phối hợp nhiều hoạt chất để điều trị các triệu chứng thường gặp của cảm, sốt thông thường như viêm mũi, nghẹt mũi, sổ mũi, hắt hơi, nhức đầu và sốt.

Cần lưu ý những chế phẩm này thường có sẵn hoạt chất paracetamol, do đó cần phải chú ý hàm lượng khi phối hợp những thuốc này với các thuốc giảm đau hạ sốt khác chứa paracetamol để tránh quá liều.

Thuốc điều trị bệnh mạn tính

Người có bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp cần chú ý theo dõi đường huyết, huyết áp và tuân thủ chế độ dùng thuốc đúng liều lượng, đúng giờ như ngày thường.

Ngoài ra, người bệnh cần dự trữ sẵn một số lượng thuốc đủ dùng cho các ngày nghỉ, phòng trường hợp các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc chưa hoạt động trở lại.

Thuốc điều trị đau dạ dày

Một số thuốc kháng acid phổ biến trên thị trường có thể sử dụng gồm có Kremil-S, Siloxogene, Gastropulgite, Konimag, Trimafort, Gaviscon...

Thuốc có công dụng trung hòa acid dịch vị dư thừa để làm giảm độ acid trong dạ dày, giảm các triệu chứng loét dạ dày - tá tràng, ợ chua, ợ nóng, trào ngược dạ dày - thực quản.

Thuốc nên được uống sau bữa ăn. Đối với dạng hỗn dịch, có thể uống trực tiếp hoặc pha loãng vào nước trước khi uống. Đối với dạng viên nén, nhai kỹ viên trước khi uống.

Thuốc hỗ trợ tiêu hóa



Việc thay đổi thói quen ăn uống và sử dụng rượu bia có thể gây nên tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Nên chuẩn bị sẵn một số loại men tiêu hóa trong tủ thuốc.

Thuốc điều trị tiêu chảy

Các loại thuốc có chứa thành phần Diosmectite (Smecta), loperamide (Imodium), attapulgite (Actapulgite), berberine (Berberine, Berberal). Các thuốc này chống tiêu chảy với nhiều cơ chế khác nhau như bám dính và hấp thụ các tác nhân gây hại, tạo hàng rào bảo vệ niêm mạc tiêu hóa, kháng khuẩn hoặc giảm nhu động ruột.

Cần lưu ý bù nước và chất điện giải khi tiêu chảy nhiều lần trong ngày. Khi người bệnh có những triệu chứng của nhiễm trùng như lơ mơ, sốt, tiêu phân nhầy hoặc có lẫn máu, cần đi đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn.

Thuốc điều trị táo bón

Để hạn chế tình trạng này, có thể uống nhiều nước, bổ sung rau xanh và trái cây trong khẩu phần ăn để kích thích nhu động ruột, tăng khối lượng của phân giúp đại tiện dễ dàng hơn.

Nếu triệu chứng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống, có thể dùng một số thuốc như sorbitol, lactulose (Duphalac, Laevolac). Các chế phẩm này thường ở dạng bột hoặc hỗn dịch, khi sử dụng pha trong nước và uống khi đói.

Vật dụng sơ cứu vết thương

Mỗi gia đình nên có sẵn một số vật dụng sơ cứu vết thương bao gồm băng cá nhân, gạc vô trùng và kéo. Các dung dịch để rửa và sát trùng vết thương có thể mua sẵn gồm có povidon iod (Povidine, Betadine), oxy già và cồn 70 độ.

Mỹ Ý