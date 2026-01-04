Những loại quả tốt cho người huyết áp cao

Bưởi giàu kali và vitamin C, đều có lợi cho việc hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Người bị tăng huyết áp có thể ăn bưởi với lượng vừa phải, có thể chia đều trong ngày, lượng ăn tùy thuộc vào thể trạng và tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, vì vậy cần trao đổi với bác sĩ trước khi ăn thường xuyên.