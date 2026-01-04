Những loại quả tốt cho người huyết áp cao

Việt quất cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, có thể bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Anthocyanin cũng hỗ trợ mạch máu sản sinh nhiều oxit nitric hơn. Oxit nitric thúc đẩy mạch máu thư giãn thay vì co thắt, từ đó cải thiện lưu thông máu.
Việt quất cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, có thể bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Anthocyanin cũng hỗ trợ mạch máu sản sinh nhiều oxit nitric hơn. Oxit nitric thúc đẩy mạch máu thư giãn thay vì co thắt, từ đó cải thiện lưu thông máu.
Dưa hấu chứa loại axit amin gọi là L-citrulline, được cơ thể chuyển hóa thành L-arginine. L-arginine thúc đẩy sản sinh oxit nitric làm giãn mạch máu và hỗ trợ tính linh hoạt của động mạch, nhờ đó cải thiện lưu thông máu, giảm huyết áp cao.
Dưa hấu chứa loại axit amin gọi là L-citrulline, được cơ thể chuyển hóa thành L-arginine. L-arginine thúc đẩy sản sinh oxit nitric làm giãn mạch máu và hỗ trợ tính linh hoạt của động mạch, nhờ đó cải thiện lưu thông máu, giảm huyết áp cao.
Bưởi giàu kali và vitamin C, đều có lợi cho việc hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Người bị tăng huyết áp có thể ăn bưởi với lượng vừa phải, có thể chia đều trong ngày, lượng ăn tùy thuộc vào thể trạng và tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, vì vậy cần trao đổi với bác sĩ trước khi ăn thường xuyên.
Bưởi giàu kali và vitamin C, đều có lợi cho việc hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Người bị tăng huyết áp có thể ăn bưởi với lượng vừa phải, có thể chia đều trong ngày, lượng ăn tùy thuộc vào thể trạng và tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, vì vậy cần trao đổi với bác sĩ trước khi ăn thường xuyên.
Lựu chứa nhiều hợp chất hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm viêm và bảo vệ chống lại vi khuẩn. Ăn quả lựu thường xuyên có thể hạ huyết áp cao. Chúng giúp các tế bào trong mạch máu hoạt động tốt hơn, hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh. Các hợp chất trong lựu còn bảo vệ các tế bào này khỏi bị tổn thương, ngăn ngừa mảng bám tích tụ và làm hẹp mạch máu.
Lựu chứa nhiều hợp chất hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm viêm và bảo vệ chống lại vi khuẩn. Ăn quả lựu thường xuyên có thể hạ huyết áp cao. Chúng giúp các tế bào trong mạch máu hoạt động tốt hơn, hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh. Các hợp chất trong lựu còn bảo vệ các tế bào này khỏi bị tổn thương, ngăn ngừa mảng bám tích tụ và làm hẹp mạch máu.
Lê giàu chất xơ, đóng vai trò trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các bệnh lý tiểu đường như tăng insulin máu (quá nhiều insulin trong máu) có thể dẫn đến huyết áp cao. Ổn định lượng đường trong máu rất quan trọng với việc kiểm soát huyết áp. Quả lê còn chứa magiê và kali có liên quan đến kiểm soát huyết áp.
Lê giàu chất xơ, đóng vai trò trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các bệnh lý tiểu đường như tăng insulin máu (quá nhiều insulin trong máu) có thể dẫn đến huyết áp cao. Ổn định lượng đường trong máu rất quan trọng với việc kiểm soát huyết áp. Quả lê còn chứa magiê và kali có liên quan đến kiểm soát huyết áp.
Bảo Bảo (Theo Health)
Ảnh: Bảo Bảo, Bùi Thủy, AI