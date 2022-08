Những loại nước trái cây bạn nên uống sau tuổi 50

Nước cam, nước ép lựu, ép củ cải đường, trà mận và nước Jamu - loại đồ uống truyền thống của Indonesia, có tác dụng chống lão hóa, tốt cho sức khỏe người từ 50 tuổi trở lên.

Uống nước trái cây là một trong những cách đơn giản để bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Quá trình lão hóa khiến con người có nhiều nhu cầu về dinh dưỡng hơn. Lượng chất xơ và protein trong các loại hoa quả rất có lợi cho người người từ 50 tuổi trở lên. Các chuyên gia chỉ ra những loại nước trái cây tốt cho người trung niên, giúp cung cấp các vitamin cần thiết ngăn ngừa quá trình lão hóa.

Nước cam

Nước cam vắt cung cấp cơ thể lượng chất dinh dưỡng và vitamin cần thiết. "Nước cam bổ sung vitamin D, là lựa chọn tuyệt vời đối với người già, thường thiếu hụt vitamin D trong chế độ ăn uống", chuyên gia dinh dưỡng Shena Jaramillo cho biết.

Nghiên cứu từ Đại học Reading của Anh năm 2015 cũng chỉ ra rằng uống 500 ml nước ép cam mỗi ngày giúp cải thiện hoạt động của não bộ ở người lớn tuổi.

Các nhà khoa học cho rằng chất flavonoid chứa nhiều trong cam có thể giúp cải thiện trí nhớ thông qua việc kích hoạt các đường tín hiệu trong vùng não hippocampus. Đây là vùng não có liên quan đến việc học tập và lưu trữ thông tin.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh mọi người không nhất thiết phải uống nửa lít nước cam mỗi ngày. Theo đó, cần tăng cường những loại thực phẩm có nguồn gốc từ cam, bổ sung nhiều trái cây giàu flavonoid và rau quả vào chế độ ăn uống có thể mang lại lợi ích đáng kể với sức khỏe não bộ.

Nước ép lựu

Nước ép lựu là một trong những loại nước trái cây hiệu quả giúp chống oxy hóa, cung cấp chất dinh dưỡng hữu ích đẩy lùi tình trạng lão hóa.

Theo tiến sĩ Courtney D'Angelo, tác giả tại Go Wellness, lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol, giúp giảm mức độ viêm và huyết áp, rất quan trọng đối với những người bị đau nhức khớp hoặc có mức độ căng thẳng cao.

Một lợi ích khác của quả lựu là đặc tính chống lão hóa. Chúng chứa hàm lượng urolithin A, giúp tăng cường cơ bắp và sức khỏe của ty thể, vốn được coi như những nhà máy điện của tế bào trong cơ thể. Chúng giúp biến đổi năng lượng trong thức ăn, chuyển hóa thành nguồn năng lượng mà tế bào sử dụng.

Một cốc nước ép lựu đỏ. Ảnh: Shutterstock

Nước ép củ cải đường

Hương vị của củ cải đường có thể không thích hợp với nhiều người. Nhưng loại nước ép làm từ thực phẩm này rất tốt cho sức khỏe thể chất nói chung. Megan Wong, chuyên gia dinh dưỡng tại AlgaeCal, cho biết củ cải đường hiệu quả trong việc giảm huyết áp, ngăn ngừa nguy cơ suy giảm nhận thức. Đây là hai vấn đề rất phổ biến ở người cao tuổi.

Trong một nghiên cứu công bố trên Science Daily, các nhà khoa học tại Đại học Wake Forest chỉ ra rằng uống hai cốc nước ép củ cải đường vào buổi sáng giúp tăng lưu lượng máu não, tăng cường trí nhớ.

Nước ép mận

Nước ép từ quả mận hoặc các loại trà mận khô có lợi cho sức khỏe của phụ nữ trung niên. Các nghiên cứu chỉ ra rằng dùng 4 đến 5 quả mận khô, đun lấy nước mỗi ngày ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh. Nguyên nhân là trong mận khô chứa hàm lượng boron, một khoáng chất vi lượng tự nhiên, có vai trò giữ cấu trúc xương chắc khỏe, tránh bệnh xốp xương do tuổi già.

Mận có các đặc tính giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Dù có hàm lượng carb khá cao, mận và mận khô không làm tăng đáng kể đường huyết sau khi ăn. Nguyên nhân là bởi chúng làm tăng mức độ adiponectin, một loại hormone có vai trò điều chỉnh lượng đường trong máu.

Chất xơ trong mận làm chậm tốc độ cơ thể hấp thụ carbs sau bữa ăn, khiến đường huyết tăng dần thay vì tăng đột ngột. Ăn các loại trái cây như mận và mận khô giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Nước Jamu

Nước Jamu là là một loại đồ uống truyền thống của Indonesia, được làm từ các nguyên liệu quen thuộc với các quốc gia Đông Nam Á như gừng, nghệ, me, chanh và mật ong.

Thức uống có tác dụng chống oxy hóa cao, tốt cho người từ 50 tuổi trở lên. Thành phần nghệ tươi có khả năng kháng viêm tự nhiên, giúp cải thiện sức khỏe xương khớp, các vấn đề về đường tiêu hóa. Gừng chứa các hợp chất như gingerols và shogaols, có tác dụng giảm cân, tiêu mỡ.

Mật ong cung cấp nhiều carbohydrate và năng lượng tự nhiên. Dưỡng chất trong mật ong còn có công dụng tiếp nhiên liệu cho các tế bào và giảm tình trạng đau nhức cơ bắp.

Các hợp chất trong nước Jamu có tác dụng chống oxy hóa, làm giảm tác hại của các gốc tự do trong cơ thể.

Thục Linh (Theo Eat This, Not That)