Những kiểu ôtô người Việt ưa chuộng nhất

Trong số các phân khúc, xe gầm cao cỡ B và A+ lần lượt được người Việt mua nhiều nhất 2025.

Xu hướng CUV/SUV hóa diễn ra phổ biến trên thị trường Việt khoảng 3-4 năm qua. Trong khi doanh số các dòng sedan liên tục giảm khiến một số mẫu xe rời thị trường vì bán chậm, những phân khúc gầm cao cỡ từ nhỏ đến vừa vẫn tiếp tục đóng vai trò chủ lực doanh số, động lực tăng trưởng chính của toàn ngành.

Năm 2025, kiểu xe được người Việt mua nhiều nhất là CUV cỡ B với lượng 77.636 xe, tăng 55,2% so với 2024. Đây đang là một trong những phân khúc cạnh tranh khốc liệt nhất thị trường khi ngôi vương doanh số đổi chủ liên tục. Từ Ford EcoSport đến Hyundai Kona, Kia Seltos, Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce và nay là VinFast VF 6.

Những mẫu xe bán chạy hàng đầu tính riêng mảng chạy xăng như Xforce, Creta, Seltos đều có giá khởi điểm 599 triệu đồng. Còn Toyota Yaris Cross điều chỉnh giá 2 lần từ khi mở bán hồi nửa cuối 2023.

Mẫu CUV cỡ B - Mitsubishi Xforce - lăn bánh tại TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Theo các chuyên gia trong ngành, thiết kế gầm cao, đa dụng, nhiều công nghệ, giá bán dễ tiếp cận cho người mua xe lần đầu hoặc chuyển lên từ sedan cỡ nhỏ, CUV cỡ B nói chung là lựa chọn phổ biến trên thị trường. Doanh số của các mẫu như Yaris Cross, Xforce, Seltos đóng vai trò chủ lực cho mỗi hãng.

Riêng VF 6, lợi thế chi phí vận hành rẻ nhờ chạy điện hoàn toàn giúp mẫu xe này thu hút không chỉ khách cá nhân mà còn các công ty kinh doanh dịch vụ vận tải. Doanh số mẫu xe VinFast vì thế cao hơn nhiều so với phần còn lại chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Sự xuất hiện của các mẫu xe thuần điện giá rẻ từ VinFast khiến cục diện nhiều phân khúc xáo trộn. Những VF 5, VF 3 giúp đưa doanh số các nhóm xe như CUV cỡ A+, Mini lên nhóm cao hàng đầu thị trường.

Bán chạy thứ ba thị trường là phân khúc xe gầm cao cỡ C, nơi có các mẫu như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson... Đây là địa hạt chứng kiến số lượng sản phẩm dày đặc, tương tự CUV cỡ B. Với làn sóng giảm giá liên tục, giá sàn phân khúc thậm chí xuống nhóm cỡ B, nhu cầu với những mẫu xe đa dụng, gầm cao, không gian nội thất rộng rãi, công nghệ an toàn phong phú, vẫn ổn định.

Trong 5 phân khúc ôtô tiêu thụ nhiều nhất, chỉ MPV cỡ nhỏ giảm doanh số. Đây là nhóm chưa có mẫu xe thuần điện nào chen chân vào. Lượng bán của phân khúc này đạt 43.601 xe trong 2025, giảm 6,6% so với 2024. Mẫu xe bán chạy hàng đầu - Mitsubishi Xpander - dần tăng trưởng doanh số chậm lại (tăng 2% ở 2025 so với 2024) sau nhiều năm bùng nổ trước đó.

Nếu chỉ tính riêng mảng xe động cơ đốt trong, ngoài CUV cỡ B và cỡ C, khách Việt còn ưa chuộng các mẫu MPV cỡ nhỏ và bán tải.

Sedan cỡ B, nơi các mẫu Toyoya Vios, Honda City, Hyundai Accent hiện hữu, vẫn được người dùng quan tâm nhiều nhưng mức độ và doanh số không còn kiểu thống trị như trước. Năm 2025, nhóm sedan và hatchback cỡ B bán ra 39.303 xe, giảm gần 16% so với 2024.

Phạm Trung