Những khoảnh khắc thời trang nổi bật năm 2022

Kim Kardashian gây xôn xao khi mặc đầm của Marilyn Monroe đến Met Gala 2022. Bộ váy từng được Monroe diện khi hát "Happy Birthday, Mr. President" trong tiệc sinh nhật Tổng thống John F. Kennedy ngày 19/5/1962. Ban đầu, thiết kế có giá 12.000 USD. Tháng 11/2016, công ty Ripley's Believe It or Not đã gõ búa thành công với giá 4,81 triệu USD trong buổi đấu giá do Julien's Auctions tổ chức, biến nó trở thành một trong những chiếc váy nổi tiếng đắt giá nhất thế giới. Ảnh: AFP