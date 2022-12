Những món đồ thời trang hot nhất 2022

Ngay khi ra mắt trong show Thu Đông 2022, Vogue đã khẳng định clutch chim bồ câu của Jonathan Anderson là một trong những món đồ lạ mắt được nhiều người khao khát năm nay. Tạp chí dành từ "thiên tài" để nói về anh.

Thiết kế mô phỏng loài chim với tỷ lệ kích thước giống bản gốc, giá 890 USD. Người dùng mở túi bằng cách nhấc một trong hai cánh chim. Khoang chứa bên trong đủ đựng vài món đồ cá nhân như chìa khóa, thẻ tín dụng, son... Theo Vogue, khoảnh khắc Sarah Jessica Parker cầm chiếc túi trên trên trường quay mùa thứ hai của And Just Like That gây sốt. Ảnh: Vogue