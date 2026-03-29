Những khoảnh khắc đẹp của Salah trong màu áo Liverpool

Hè 2017, Salah gia nhập Liverpool từ Roma. Khi đó, đa phần CĐV có lẽ không ngờ cầu thủ được mua về với giá chỉ 50 triệu USD sẽ trở thành huyền thoại và hợp đồng hời bậc nhất lịch sử CLB. Nhiều năm trước đó, anh từng trải nghiệm môi trường bóng đá Ngoại hạng Anh trong màu áo Chelsea nhưng thất bại.
Ngay mùa đầu tiên, Salah giúp Liverpool vào Top 4 Ngoại hạng Anh và chung kết Champions League.
Anh là Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa đó với 32 bàn, kỷ lục trong một mùa cho đến khi bị Erling Haaland phá ở mùa 2022-2023. Nếu Salah không phải rời sân sớm do chấn thương trong trận chung kết Champions League, Liverpool có thể đã không thua Real 1-3.
Salah phục hận ở mùa thứ hai. Tiền đạo người Ai Cập mở tỷ số từ chấm 11m giúp Liverpool thắng Tottenham 2-0 trong trận chung kết Champions League 2018-2019.
Champions League 2018-2019 là chức vô địch châu Âu đầu tiên của Liverpool trong 14 năm.
Liverpool xây chắc vị trí CLB Anh thành công nhất trên đấu trường châu Âu với sáu Cup C1/Champions League.
Salah ăn mừng cùng Sadio Mane trong trận thắng Crystal Palace 4-0 ngày 24/6/2020. Một ngày sau đó, Man City sẩy chân và Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh sớm bảy vòng.
Ngoại hạng Anh 2019-2020 là chức vô địch xứ sương mù đầu tiên của Liverpool trong vòng ba thập kỷ. Với Salah, sau ba mùa đội bóng thành phố cảng đã thay đổi hoàn toàn lịch sử CLB.
Năm 2022, ngôi sao người Ai Cập tiếp tục chinh phục Cup FA, Cup Liên đoàn, Siêu Cup Anh và vào chung kết Champions League lần thứ ba.
Những pha rê dắt kỹ thuật, bứt tốc và dứt điểm chân trái trở thành thương hiệu của Salah. Bàn vào lưới Man City ngày 16/10/2022 là một điển hình.
Salah giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ hai ở mùa 2024-2025. Khoảnh khắc anh chụp ảnh cùng CĐV sau trận thắng Tottenham 5-1 ở vòng 34 trở thành biểu tượng chiến thắng.
Salah lên ngôi Vua phá lưới Ngoại hạng Anh bốn lần vào các mùa 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022 và 2024-2025, san bằng kỷ lục của huyền thoại Thierry Henry.
Salah rơi lệ khi trở lại thi đấu vào tháng 8/2025. Hơn một tháng trước đó, đồng đội Diogo Jota và em trai không may qua đời trong tai nạn xe hơi.
Salah cứa lòng chân trái ấn định chiến thắng 4-0 trước Galatasaray ở lượt về vòng 1/8 Champions League hôm 18/3. Liverpool sẽ gặp PSG trong hai trận tứ kết ngày 8 và 14/4. Mùa này, họ vẫn còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở Champions League và Cup FA.
Ngày 24/3, Salah thông báo sẽ rời Liverpool sau khi mùa giải 2025-2026 kết thúc, sớm một năm hợp đồng.
Ảnh: LFC, AFP, PA, Shutterstock, MS