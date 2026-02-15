Salah đưa Liverpool vào vòng năm Cup FA

AnhTiền đạo Mohamed Salah tỏa sáng với một bàn và một kiến tạo, giúp Liverpool thắng Brighton 3-0 ở vòng bốn Cup FA.

Trên sân Anfield tối 14/2, Liverpool trải qua 90 phút không hề dễ dàng. Có thời điểm, chủ nhà lép vế và phải lùi sâu chống đỡ những đợt lên bóng giàu tốc độ của Brighton.

Liverpool chỉ kiểm soát 48% thời lượng bóng, tung ra 13 cú dứt điểm với ba lần trúng đích, so với 16 pha kết thúc và ba cú sút trúng mục tiêu của Brighton. Nhưng trong thế trận căng thẳng ấy, bản lĩnh và khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao tấn công đã tạo nên khác biệt.

Curtis Jones đệm bóng mở tỷ số trong trận Liverpool thắng Brighton 3-0 ở vòng bốn Cup FA trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 14/2/2026. Ảnh: Liverpool FC

Phút 35, từ quả phạt bên cánh trái của Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo băng cắt đánh đầu tung lưới đội khách. Cả khán đài như nổ tung, nhưng niềm vui sớm bị dội gáo nước lạnh khi trọng tài xác định lỗi việt vị.

Tuy nhiên, các CĐV tại Anfield không phải chờ đợi lâu. Sáu phút sau, cũng từ một pha đánh biên trái, Milos Kerkez tạt bóng vào vòng cấm để Curtis Jones đá nối cận thành tung lưới thủ môn Jason Steele. Bàn thắng không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn giải tỏa áp lực đè nặng lên tiền vệ người Anh, khi anh chấm dứt chuỗi 57 trận "tịt ngòi" cho Liverpool, kể từ lần "xé lưới" Leicester City vào tháng 12/2024.

Hiệp hai trở thành sân khấu cho Mohamed Salah tỏa sáng. Phút 56, tiền đạo người Anh chuyền một chạm để Dominik Szoboszlai bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi sút chéo góc, không cho Steele cơ hội cản phá. Bàn thắng như lời khẳng định giá trị của tiền vệ Hungary, người vừa trở lại sau khi vắng mặt ở trận thắng Sunderland 1-0 tại vòng 26 Ngoại hạng Anh vì án treo giò.

Mohamed Salah mừng bàn ấn định chiến thắng. Ảnh: Liverpool FC

Phút 67, Salah đột phá vào vòng cấm, bị Pascal Gross kéo ngã và mang về quả phạt đền. Chính ngôi sao Ai Cập lãnh trách nhiệm thực hiện cú đá 11 mét, và anh không bỏ lỡ với cú đá căng về góc cao bên phải, ấn định chiến thắng 3-0.

Kể từ đầu mùa trước, Salah đã ghi bàn và kiến tạo trong 15 trận trên mọi đấu trường cho Liverpool - nhiều hơn chín trận so với bất kỳ cầu thủ nào khác tại Ngoại hạng Anh trong cùng giai đoạn (Bukayo Saka và Erling Haaland cùng có sáu trận).

Đây cũng mới là lần thứ ba trong 428 lần ra sân cho Liverpool, Salah vừa ghi bàn, vừa kiến tạo và đồng thời mang về một quả phạt đền trong cùng một trận đấu. Hai lần trước đó diễn ra ở các trận gặp Newcastle và Arsenal vào tháng 12/2018.

Đoàn quân dưới trướng Arne Slot sẽ có một tuần nghỉ ngơi, trước khi làm khách của Nottingham Forest ở vòng 27 Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy