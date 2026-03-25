Salah thông báo chia tay Liverpool

Tiền đạo 33 tuổi Mohamed Salah xác nhận sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải 2025-2026, sớm một năm so với thời hạn, khép lại 9 mùa giải tại sân Anfield.

Thông tin được ngôi sao Ai Cập công bố qua một video trên mạng xã hội tối 24/3. Trong thông điệp đầy cảm xúc, Salah nói: "Thật không may, ngày này đã đến. Đây là phần đầu trong lời chia tay của tôi. Tôi sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải".

"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng CLB, thành phố và con người nơi đây lại trở thành một phần cuộc sống của tôi sâu đậm đến vậy", anh nói thêm. "Liverpool không chỉ là một CLB bóng đá, mà là đam mê, là lịch sử, là tinh thần".

Salah mừng bàn thắng thứ tư của Liverpool ở lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Galatasaray trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh tối 18/3/2026. Ảnh: AP

Liverpool sau đó cũng xác nhận hai bên đã đạt thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng sớm, dù giao kèo hiện tại của Salah còn thời hạn đến hè 2027. Quyết định này được đưa ra nhằm tạo sự minh bạch với người hâm mộ, đồng thời giúp CLB có thời gian chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao.

Gia nhập Liverpool từ AS Roma hè 2017, Salah nhanh chóng vươn tầm trở thành cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới. Sau 435 trận, anh ghi 255 bàn, đứng thứ ba trong danh sách lập công mọi thời của CLB, chỉ sau Ian Rush (346) và Roger Hunt (285).

Tiền đạo Ai Cập giành tám danh hiệu lớn cùng Liverpool, nổi bật là hai chức vô địch Ngoại hạng Anh 2020, 2025 và một Champions League 2019. Anh bốn lần giành Vua phá lưới Ngoại hạng Anh và được bầu là Cầu thủ hay nhất mùa trước.

Dấu ấn của Salah đặc biệt rõ nét ở mùa giải 2024-2025, khi anh ghi 29 bàn và kiến tạo 18 lần, góp công lớn giúp Liverpool đăng quang Ngoại hạng Anh ngay trong mùa đầu tiên của HLV Arne Slot. Tuy nhiên, phong độ của anh sa sút ở mùa này, với 5 bàn và 6 kiến tạo sau 22 trận tại giải quốc nội.

Không chỉ vấn đề chuyên môn, tương lai của Salah còn bị đặt dấu hỏi lớn từ cuối năm ngoái. Sau trận hòa 3-3 với Leeds hồi tháng 12, khi anh lần thứ ba liên tiếp không được sử dụng, tiền đạo này công khai bày tỏ sự thất vọng và mâu thuẫn với HLV Slot. Anh khi đó nói bản thân cảm thấy bị đẩy ra làm vật tế thần và tiết lộ không còn mối quan hệ với nhà cầm quân người Hà Lan.

Salah còn bị loại khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Inter tại Champions League. Tuy nhiên, sau khi trở về từ giải vô địch châu Phi, Salah được tái hòa nhập đội hình và đá chính 13 trận kể từ cuối tháng 1, phần nào xoa dịu căng thẳng nội bộ.

Dù vậy, quyết định chia tay vẫn được đưa ra khi mùa giải chưa khép lại. Liverpool cho biết Salah sẽ tiếp tục tập trung tối đa để giúp đội đạt kết quả tốt nhất trong phần còn lại của mùa bóng, trước khi CLB tổ chức những hoạt động tri ân vào cuối năm.

Trong video chia tay, Salah nhiều lần nhắc đến người hâm mộ: "Tôi không có đủ từ ngữ để nói về sự ủng hộ của các bạn. Các bạn đã ở bên tôi trong những thời điểm đẹp nhất sự nghiệp và cả lúc khó khăn nhất. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó".

Salah sẽ bước sang tuổi 34 tháng 6/2026. Tương lai của anh sau đó vẫn là dấu hỏi, nhưng tiền đạo này khẳng định Liverpool luôn là ngôi nhà, và anh sẽ "không bao giờ bước đi một mình".

