Slot chỉ trích trọng tài sau trận thua Man City

AnhHLV Arne Slot cho rằng trung vệ Marc Guehi đáng nhận thẻ đỏ vì kéo áo Mohamed Salah trong trận Liverpool gặp Man City ở vòng 25 Ngoại hạng Anh.

Tranh cãi nổ ra cuối trận đấu tại Anfield hôm 8/2, khi Rayan Cherki bị khước từ bàn do Dominik Szoboszlai phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ trong tình huống trước đó.

Tuy nhiên, theo HLV Arne Slot, quyết định gây tranh cãi nhất lại đến sớm hơn. Phút 69, khi tỷ số đang là 0-0, Mohamed Salah có cơ hội thoát xuống đối mặt nhưng bị Marc Guehi kéo ngã. Các cầu thủ Liverpool phản ứng dữ dội, nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng. VAR không can thiệp thay đổi quyết định trên sân.

"Khi bạn hỏi tôi về quyết định nào, tôi tự hỏi là quyết định nào? Bàn thắng bị từ chối của Man City, quả phạt đền họ được hưởng ở trận lượt đi, thẻ đỏ rõ ràng với Salah trong hiệp hai trận này, hay lại là quả phạt đền khác? Hay bạn đang nói về thẻ đỏ của Szoboszlai?", Slot phát biểu mỉa mai sau trận.

Marc Guehi nhận thẻ vàng vì pha kéo áo Mohamed Salah trong trận Man City thắng Liverpool 2-1 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 8/2/2026.

Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng trong hai lượt trận, Liverpool đã phải chịu nhiều quyết định bất lợi và nếu tính cả mùa giải, con số này còn lớn hơn rất nhiều, đặc biệt ở những tình huống tranh chấp 50-50.

"Tôi có thể chấp nhận, dù không thích, việc trọng tài áp dụng đúng luật khi Dominik kéo áo Haaland. Cậu ấy đối mặt thủ môn và gần như chắc chắn sẽ ghi bàn, đó là thẻ đỏ. Tôi nghĩ HLV Sunderland hẳn sẽ rất hài lòng với quyết định ấy", Slot tiếp tục mỉa mai.

Slot nhấn mạnh ông có thể chấp nhận thẻ đỏ của Szoboszlai, nhưng rất bất bình việc Guehi thoát thẻ đỏ khi tỷ số vẫn là 0-0. "Nếu cũng theo đúng luật, việc kéo áo rõ ràng với Salah, người gần như chắc chắn ghi bàn trong những tình huống như vậy suốt 8 năm qua, mà không bị thẻ đỏ, thì đó mới là điều khiến tôi bức xúc nhất", HLV 47 tuổi bày tỏ.

Liverpool 1-2 Man City

Trận này, Liverpool mở tỷ số nhờ siêu phẩm đá phạt của Dominik Szoboszlai. Nhưng sau đó, "Lữ đoàn đỏ" để Bernardo Silva và Erling Haaland chọc thủng lưới, nên không thể giữ ba điểm ở lại Anfield.

"Tôi cảm thấy tức giận và thất vọng", Slot thừa nhận. "Hiệp một, Man City chơi tốt hơn nhưng ngoài cơ hội sớm của Haaland thì họ không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Hiệp hai, chúng tôi nâng cao tiêu chuẩn, pressing khắp mặt sân và đó là bước tiến lớn nhất trong hai, ba tháng qua".

Tương tự, đội trưởng Virgil van Dijk thừa nhận Liverpool gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, nhưng khởi sắc rõ rệt sau giờ nghỉ. "Hiệp hai chúng tôi tốt hơn nhiều, có thời điểm kiểm soát bóng vượt trội và ghi được một bàn tuyệt vời từ cú đá phạt. Nhưng sau đó, Man City đẩy cao đội hình, pressing dữ dội hơn và ghi bàn gỡ hòa", anh nói.

HLV Arne Slot (trái) phản ứng trong trận. Ảnh: Reuters

Trung vệ người Hà Lan cho rằng kể từ thời điểm Man City san bằng tỷ số cho đến tình huống dẫn tới quả phạt đền của Haaland, cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định. "Theo cảm nhận của tôi, có thể người khác nghĩ khác, cả hai đều cố gắng ghi bàn thắng quyết định, và khoảnh khắc phạt đền đã định đoạt trận đấu", anh cho biết.

Thất bại ngay tại Anfield khiến Liverpool tiếp tục đứng thứ sáu Ngoại hạng Anh với 39 điểm, kém năm điểm so với đội xếp thứ tư Man Utd. Vòng tiếp theo ngày 11/2, thầy trò Slot làm khách của Sunderland.

Hồng Duy (theo ESPN, Liverpoolfc.com)