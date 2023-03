Những điều nổi tiếng ở Việt Nam trong mắt khách Tây

Ngoài Hà Nội, TP HCM hay phở, khách quốc tế còn biết nón lá, áo dài, chợ nổi và giao thông hỗn loạn khi nhắc về Việt Nam.

Dưới đây là 25 điều nổi tiếng nhất, được hầu hết khách nước ngoài biết hoặc muốn thử khi đến Việt Nam, theo liệt kê từ Pommie Travels, top 5 website giới thiệu điểm đến trên toàn thế giới của Anh.

Hà Nội: những thứ nổi tiếng ở thủ đô Việt Nam trong mắt khách tây là ẩm thực đường phố, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm, cùng khu phố cổ có kiến trúc từ thời thuộc địa Pháp được bảo tồn nguyên vẹn. Hà Nội mang đến cho du khách cảm giác thoải mái, "giống thị trấn hơn thành phố".

TP HCM: nơi này mang đến cho du khách "sự rung cảm hoàn toàn khác Hà Nội" cùng sự nhộn nhịp nhưng cũng hỗn loạn. Các điểm tham quan được yêu thích là Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, Nhà hát Lớn, chợ Bến Thành.

Các thành phố, điểm đến khác được nhắc đến gồm: Cầu Vàng (Bà Nà Hills - Đà Nẵng), địa đạo Củ Chi, vịnh Hạ Long, Sa Pa, cố đô Huế.

Phở: Đứng thứ ba trong danh sách là Phở. "Món súp ngon, thơm, ấm áp", "đặc biệt ăn ngon vào những ngày đông", "được bày bán ở mọi nơi, từ nhà hàng đến quán vỉa hè" là cảm nhận của người nước ngoài về món ăn này. Các đồ ăn khác gồm có bánh mì, món cuốn, cà phê sữa đá.

Nón lá: Trong ấn tượng của khách quốc tế, tại các thị trấn và làng quê, người địa phương thường đội nón lá. "Mọi người đội những chiếc mũ này để tránh mưa, nắng và đôi khi được sử dụng như giỏ đựng đồ". Khách nước ngoài cũng "mách nhau" đến làng Chuông, cách Hà Nội 30 km để mua những chiếc nón này.

Xe máy: "Chúng tiện lợi, rẻ và thú vị khi điều khiển. Không ngạc nhiên khi nhiều người thích sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển" là điều khách Tây nói về việc đi xe máy. Dù vậy, du khách vẫn tỏ ra e ngại khi băng qua đường ở đây vì "đèn giao thông hầu như không tồn tại" trong mắt người tham gia giao thông địa phương. "Bạn phải giơ tay, đi thẳng qua đường và hy vọng xe cộ sẽ dừng lại tránh bạn".

Chợ nổi: Việt Nam có các chợ nổi hàng trăm năm tuổi trên đồng bằng sông Cửu Long. Tham quan chợ nổi như Cái Răng, Cần Thơ, Long Xuyên, Phong Điền là một trong những trải nghiệm yêu thích của khách quốc tế.

Những người thợ may ở Hội An: một trong những điều gây ấn tượng với khách quốc tế chính là hơn 500 thợ may ở khắp Hội An. Khi đến đây, du khách có thể thuê họ để may đo những bộ vest cho riêng mình với giá cả phải chăng. "Những cửa hàng may mặc này có thể may cho bạn mọi loại quần áo theo số đo cụ thể, chất lượng tốt".

Áo dài: khách Tây biết đây là trang phục truyền thống của người Việt. Không ít khách ghé thăm cũng muốn mặc thử áo dài, hoặc mua cho mình một bộ làm kỷ niệm. "Đồng phục của tiếp viên của Vietnam Airlines là áo dài. Bạn cũng bắt gặp những người phụ nữ thanh lịch mặc trang phục này hàng ngày tại cố đô Huế. Muốn may áo dài, có thể đến phố Lương Văn Can", Pommie Travels viết.

Điều cuối cùng nổi tiếng ở Việt Nam trong danh sách này là các bãi biển. Việt Nam có hơn 3.200 km chiều dài đường bờ biển, với hàng nghìn bãi biển và đảo chờ đợi khách khám phá. Các điểm đến như Nha Trang, Hòn Tre, Phú Quốc, Hòn Rơm được nhiều du khách biết đến hoặc yêu thích.

Anh Minh (Theo Pommie Travels)