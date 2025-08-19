Những điều cần lưu ý trước khi dự VnExpress Marathon Libera Nha Trang

VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 diễn ra từ 22-24/8 với 13.000 VĐV, với nhiều hoạt động tại đô thị biển Libera và Quảng trường 2/4.

Các mốc thời gian quan trọng

Ban tổ chức bắt đầu phát bib giải chính VnExpress Marathon Libera Nha Trang và giải vận động cho trẻ từ 6 tới 10 tuổi Kun Marathon vào ngày 22/8. Các em nhỏ nhận vật phẩm từ từ 8h đến 18h, tại Quảng trường 2/4. Trong khi đó, từ 13h đến 18h, VĐV VnExpress Marathon nhận racekit và trải nghiệm các gian hàng triển lãm tại khu đô thị Libera Nha Trang (phường Bắc Nha Trang).

Ngày 23/8 diễn ra giải chạy nhí Kun Marathon. Sự kiện bắt đầu từ 6h, dự kiến kết thúc lúc 11h tại Quảng trường 2/4. Tại đây, ban tổ chức bố trí đường chạy có rào chắn, tách biệt phương tiện giao thông và khu vực sân khấu giao lưu với người nổi tiếng. Bên cạnh đó là các hoạt động chơi game, tương tác tặng quà do nhãn hàng Kun tổ chức.

Dàn elite Thanh Phúc, Trần Duyên, Đoàn Thu Hằng (từ trái sang) chuẩn bị xuất phát 21km VM Nha Trang 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Song song đó, ban tổ chức tiếp tục phát racekit VnExpress Marathon từ 9h đến 17h tại Libera Nha Trang. Sau mốc này, VĐV chưa nhận, không có Bib sẽ không đủ điều kiện thi đấu.

Đặc biệt, từ 16h đến 17h, một mini concert được tổ chức tại expo để khuấy động bầu không khí, tạo điểm hẹn giao lưu cho runner trước ngày thi đấu chính. Khách mời là một ban nhạc trẻ với thể loại nhạc acoustic.

Rạng sáng 24/8 là lúc 13.000 VĐV thi đấu. Ban tổ chức mở quầy gửi đồ tại Quảng trường 2/4 từ 1h. 2h30 xuất phát cự ly 42km, 4h00 xuất phát cự ly 21km và 10km, 6h15 xuất phát cự ly 5km. Quầy trả đồ đóng lúc 9h30. Lễ trao giải, diễn ra từ 10h đến 11h30 tại khách sạn Tui Blue (18 Trần Hưng Đạo, Nha Trang).

Di chuyển đến expo

Expo Kun Marathon đặt tại Quảng trường 2/4 như những năm trước, thuận tiện cho phụ huynh và runner nhí tham gia các hoạt động lấy race-kit, thi đấu. Trong khi đó giải chạy người lớn VnExpress Marathon Libera Nha Trang năm nay đặt expo tại đô thị biển Libera, nằm ở phía Bắc. VĐV có thể sử dụng xe cá nhân, xe công nghệ hoặc xe buýt công cộng số 23 để đến nhận race-kit.

Tuyến xe buýt mang tên Bến Du Thuyền Ana Marina - VinPearl Nha Trang có giá 15.000 đồng một lượt, bắt đầu hoạt động từ 7h đến 23h, cách 20-30 phút có một chuyến. Xe phục vụ 82 chuyến mỗi ngày, có một điểm dừng ở đối diện quảng trường 2/4 và điểm đến là Nhà hát Đó (khu expo VM Nha Trang). Đây là phương tiện di chuyển thuận tiện và giá rẻ nhất để VĐV di chuyển từ expo giải Kun Marathon đến expo giải chính.

Loạt ưu đãi cho runner

Trong thời gian diễn ra giải, nhiều nhà hàng, khách sạn, điểm giải trí quanh khu đô thị Libera và các nhà tài trợ áp dụng chính sách ưu đãi riêng cho VĐV.

Nhà hàng Seaside thuộc Libera Nha Trang giảm 15% tổng hóa đơn. Nhà hàng Quán Ngon Đó áp dụng mức giảm 10% cho khách dùng bữa. Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel giảm 15% giá phòng khi đặt qua website và tặng thêm voucher dịch vụ ẩm thực, spa trị giá 500.000 đồng cho mỗi kỳ lưu trú (không quy đổi thành tiền mặt).

Đơn vị tổ chức hoạt động thể thao biển Avatar ưu đãi 30% cho dịch vụ lặn ngắm san hô và chèo SUP. Với runner yêu thích nghệ thuật, Nhà hát Đó ưu đãi 15% vé xem show diễn Rối Mơ, khi đặt vé qua website hoặc hotline. Hoàng Gia Pearl - thương hiệu trang sức ngọc trai - cũng dành tặng runner ưu đãi 15% khi mua các sản phẩm từ 22/8 đến 28/8.

Runner mua sắm tại khu expo với giá ưu đãi. Ảnh: VnExpress Marathon

Bên cạnh đó, runner cũng có thể mua sắm các mặt hàng cần thiết cho cuộc đua như giày, quần áo, kính, mũ tại gian hàng Goya, Velosar; gel, muối và các sản phẩm hỗ trợ tại gian hàng các nhà tài trợ như Long Châu. Runner mua tại sự kiện được áp dụng mức giá ưu đãi...

VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 quy tụ 13.000 VĐV. Giải diễn ra sáng 24/8, trên cung đường ven biển qua cầu Trần Phú, tháp Trầm Hương và đèo Lương Sơn. Sự kiện khép lại chuỗi giải mùa hè của VnExpress Marathon, hướng đến nhóm runner yêu thích du lịch kết hợp thể thao.

Lan Anh