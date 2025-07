VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 đặt expo trong khu đô thị biển

Expo của giải marathon lớn nhất Khánh Hòa rộng 4.000 m2, đặt trong quần thể đô thị biển 44 ha Libera Nha Trang, sẽ mở cửa đón runner từ 22/8.

Diện tích khu expo năm nay lớn hơn khoảng 1/3 so với mùa trước khi đặt tại Quảng trường 2/4. Đây là lần đầu tiên VnExpress Marathon tổ chức expo trong không gian khép kín thuộc một khu đô thị biển, mở rộng không gian tổ chức và nâng cao trải nghiệm cho runner.

Libera Nha Trang - địa điểm đặt expo giải VnExpress Marathon ngày 24/8.

Giải đấu diễn ra ngày 24/8 với tên gọi mới VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình gắn kết cộng đồng runner. Ban tổ chức VnExpress Marathon hợp tác cùng KDI Holdings - chủ đầu tư Libera Nha Trang - đơn vị gắn liền với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khu đô thị biển Libera Nha Trang nằm trên đường Trần Phú, hướng lên đèo Lương Sơn. Dự án có quy mô 44 ha, sở hữu hơn 2 km đường bờ biển riêng cùng hạ tầng hiện đại, đủ sức tổ chức expo quy mô lớn phục vụ hơn 10.000 VĐV. Trong những ngày phát vật phẩm (22-23/8), ban tổ chức phối hợp cùng KDI Holdings tổ chức nhiều minigame, hoạt động trải nghiệm cùng nhiều quà tặng độc đáo từ hệ sinh thái dịch vụ bên trong khu đô thị.

Đại diện KDI Holdings cho biết bắt tay với VnExpress Marathon vì có cùng tinh thần, mục tiêu mang đến những giá trị bền vững và tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Marathon là hành trình của kỷ luật, nhưng cũng là hành trình của tự do. Runner trên đường đua được tự do khám phá, trải nghiệm, quyết định mục tiêu và cách thức theo đuổi chiến thắng. Trong khi đó, Libera Nha Trang đề cao sắc màu tự do, nơi cá tính, dấu ấn cá nhân được thể hiện.

Runner tham gia VM Nha Trang 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

"Chúng tôi mong runner khi tham gia VnExpress Marathon và trải nghiệm các hoạt động tại Libera Nha Trang sẽ được trải nghiệm hệ sinh thái dịch vụ chuẩn quốc tế và cảm nhận được sự phóng khoáng, tự do, sôi động cùng những sắc màu lễ hội", đại diện đơn vị nói.

VnExpress Marathon Libera Nha Trang năm nay dự kiến đón 13.000 VĐV - kỷ lục trong hệ thống. Sức hút của giải đến từ cung đường biển đẹp bậc nhất Việt Nam. Qua mỗi bước chạy, runner khám phá vẻ đẹp của đô thị đang chuyển mình từng ngày với sự sôi động, hiện đại. Sải bước trên những cung đường như Trần Phú, Phạm Văn Đồng, runner còn được ngắm nhìn cảnh quan núi - biển hùng vĩ trong bình minh.

Đèo Lương Sơn với những con dốc lên xuống, uốn lượn là thử thách chính của cự ly 42km. Đèo cao khoảng 50 m được xem như bài kiểm tra thể lực nhưng đồng thời là phần thưởng cho những runner đủ sức. Từ trên tầm cao, runner có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn vịnh Nha Trang - một trong 10 vịnh đẹp nhất thế giới cùng toàn cảnh thành phố mờ ảo trong sương sớm.

Libera Nha Trang - địa điểm đặt expo của giải có địa thế đẹp - lưng tựa núi, mặt hướng biển. Dự án có bãi tắm riêng, sở hữu công viên san hô Vạn San Đảo - vườn ươm sinh học nhân tạo và khu bảo tồn biển đa dạng sinh học lớn nhất Việt Nam. Khuôn viên còn có đa dạng hàng quán F&B, biệt thự biển. Nhà hát Đó là tâm điểm của khu đô thị - nơi diễn ra show Rối Mơ.

Hoài Phương