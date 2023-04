Những điều cần biết về VnExpress Marathon Huế 2023

Mùa giải VM Huế thứ ba lý tưởng để runner kết hợp thể thao và du lịch khi giới thiệu hình ảnh cố đô xanh, đường chạy được yêu thích.

Cung đường có một số thay đổi so với mùa giải 2022. Trong đó, vạch đích tách thành hai cổng riêng biệt trên đường Tố Hữu. Một cổng dành cho 5, 10km, cổng còn lại dành cho 21 và 42km. Với cự ly 5km, runner sau khi rời vạch xuất phát sẽ qua những danh thắng nổi tiếng của đất cố đô như Đại Nội, cầu Trường Tiền, sân Tự Do. Cự ly 10km chinh phục đủ ba cây cầu bắc qua sông Hương là cầu Phú Xuân, cầu Dã Viên, cầu Trường Tiền. Runner có thể ngắm nhìn sông Hương buổi sáng sớm, vừa chạy, vừa cảm nhận nhịp sống nhẹ nhàng, bình yên và chất lãng mạn của thành phố.

Tại cự ly 21km, runner sẽ khám phá vòng lớn Kinh thành Huế với cung đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đinh Tiên Hoàng. Sau đó họ sải bước chinh phục tuyến đường nội đô như Bà Triệu, Lê Quý Đôn, Hùng Vương. VĐV 42km có lộ trình nửa đầu như 21km sau đó tiếp tục vào cung đường Tự Đức, Võ Văn Kiệt. Đây là cung đường ngoại ô, đưa runner khám phá những khu đô thị mới đang ngày ngày làm thay đổi diện mạo Huế, cùng với đó là cánh đồng lúa đang mùa trổ bông. Qua đoạn này, runner 42km có thể ngắm mặt trời ló rạng sau màn sương, cảm nhận chút gió se lạnh giữa cánh đồng.

Đường chạy Huế luôn làm nức lòng VĐV vì chất lượng tốt, nhiều đoạn thẳng kéo dài, hạn chế tối đa điểm rẽ, quay đầu. Trước giải, UBND thành phố Huế phối hợp các đơn vị làm vệ sinh toàn bộ đường đua để đảm bảo không còn đá dăm hay công trường cản trở chất lượng thi đấu. Thử thách cũng không lớn khi giải có vài đoạn dốc nhỏ ở nửa sau lộ trình. Sau khi vượt dốc, 10km cuối gần như là đường trường, thích hợp cho những màn bứt tốc, hướng đến việc lập kỷ lục cá nhân.

Hạng mục giải thưởng dành cho gia đình

Nếu nội dung đồng đội là đặc sản của VM Hanoi Midnight, nội dung gia đình tại VM Huế được tạo ra với mục tiêu tương tự. Hạng mục là nơi để các gia đình yêu thể thao cùng nhau chạy, chinh phục mục tiêu. Đây cũng là cách để các thành viên yêu thương, gắn bó, thấu hiểu và sẻ chia hơn.

Để cạnh tranh ở nội dung này, gia đình phải có ít nhất ba thành viên, sử dụng Bib chính chủ. Bên cạnh đó, mỗi người cần tham dự ở các cự ly sao cho tổng quãng đường tối thiểu là 36 km. Những người đăng ký tranh giải gia đình phải có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng hoặc chăm sóc.



Kết quả sẽ được tính theo tốc độ trung bình của toàn bộ thành viên, không vi phạm điều lệ giải. Khi có trường hợp không hoàn thành cuộc đua (DNF), không tham gia (DNS), vi phạm điều lệ (DNQ), kết quả sẽ bị hủy.



Loạt vật phẩm hữu ích cho runner

Mỗi giải VnExpress Marathon, ban tổ chức đều bổ sung những vật phẩm mới, hữu ích vào túi race-kit. Với VM Huế là băng đô thể thao. Vật phẩm được làm từ vải xù co giãn với cấu trúc sợi vải thông minh, nhanh khô gấp nhiều lần so với các loại headband thông thường. Băng đô không có đường may, khối lượng nhẹ tạo cảm giác dễ chịu, giúp VĐV tập trung khi thi đấu, vừa là phụ kiện thời trang cho những bức ảnh trên đường chạy. Vật phẩm có bốn màu đỏ, cam, xanh dương, xanh lá, in logo "VnExpress Marathon" ở giữa, được phát ngẫu nhiên cho runner.

Băng đô thể thao cho runner VM Huế.

Túi race-kit còn có đai đeo Bib của Mude. Vật phẩm này thường xuyên xuất hiện trong túi race-kit trong các giải gần đây. Đai đeo làm từ chất liệu polypropylene cao cấp đảm bảo có trọng lượng nhẹ, mỏng nhưng chắc chắn nhất. Bib gắn vào dây đeo thông qua khóa dây an toàn, không dùng kim gây hỏng áo. Dây thiết kế co giãn dễ điều chỉnh, vừa vặn, thoải mái.