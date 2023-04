400 cảnh sát đảm bảo an toàn ở VnExpress Marathon Huế

Thừa Thiên - HuếCông an tỉnh huy động 400 cảnh sát, công an, 100 bảo vệ dân phố đảm bảo an ninh cho giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế từ ngày 14-16/4.