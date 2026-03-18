Những điểm nâng cấp trên Honda CR-V 2026

Mẫu xe gầm cao cỡ C nhận gói nâng cấp mới với một số tính năng của hệ thống hỗ trợ lái ADAS, giá tăng nhẹ 10 triệu đồng.

Hãng xe Nhật Bản Honda giới thiệu bản nâng cấp mới cho 2 bản sử dụng động cơ xăng của CR-V là G và L. Trước đó, CR-V bản hybrid chuyển từ nhập khẩu sang lắp tại Việt Nam từ 11/2. Ở bản mới, CR-V xăng tập trung vào nâng cấp công nghệ an toàn, trong khi thiết kế tổng thể và động cơ giữ nguyên.

Về giá, CR-V G tăng 10 triệu so với bản cũ, lên mức 1,039 tỷ đồng. CR-V L giữ nguyên giá 1,099 tỷ đồng.

CR-V bản G và L nâng cấp tính năng an toàn. Ảnh: Honda

Honda bổ sung những tính năng an toàn mới cho CR-V bản G và L. Bản L thêm hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm và cảm biến đỗ xe phía trước, trước đó ở bản cũ không có.

Bản G nâng cấp nhiều hơn, như hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm, hệ thống hỗ trợ quan sát làn đường Camera Lanewatch, cảm biến đỗ xe phía sau và màn hình cảm ứng giải trí 9 inch lớn hơn và kết nối không dây với điện thoại di động.

CR-V G và L cùng trang bị động cơ xăng 1,5 lít tăng áp, công suất 188 mã lực ở vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại dải vòng tua 1.700-5.000 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số CVT, dẫn động cầu trước.

Theo kế hoạch, Honda CR-V G và L 2026 bán ra thị trường Việt Nam từ ngày 19/3.

Trong phân khúc xe gầm cao cỡ C tại Việt Nam, CR-V cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm, như Mazda CX-5 (giá 749-999 triệu), Ford Territory (giá 822-935 triệu đồng), Mitsubishi Destinator (giá 780-855 triệu), Hyundai Tucson (giá 769-899 triệu), Kia Sportage (giá 859 triệu-1,029 tỷ).

Lương Dũng