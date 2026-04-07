Những điểm mới tại VnExpress Marathon Cần Thơ 2026

VnExpress Marathon Cần Thơ trở lại với những thay đổi đáng chú ý về thời gian tổ chức, đường đua, và trải nghiệm bản địa thông qua bộ vật phẩm.

VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 diễn ra ngày 10/5 với bốn cự ly 5, 10, 21 và 42 km. Năm nay, giải dự kiến thu hút 10.000 VĐV, tăng 1.000 so với khi ra mắt vào năm ngoái. Bên cạnh đó, ban tổ chức tiết lộ nhiều đổi mới để nâng trải nghiệm cho người tham gia.

Thi đấu vào đầu mùa hè

Điểm thay đổi rõ nhất của giải là thời điểm tổ chức. Nếu mùa đầu diễn ra vào giữa tháng 9, mùa giải năm nay được đưa lên ngày 10/5, tức sớm hơn khoảng 4 tháng. Điều chỉnh này khiến VnExpress Marathon Cần Thơ trở thành giải chạy quy mô lớn nhất tại khu vực Tây Nam Bộ trong nửa đầu năm 2026.

"Sau khi phân tích lịch thi đấu của các giải trong hệ thống nói riêng và các giải chạy ở Việt Nam nói chung, chúng tôi nhận thấy nhu cầu có một giải đấu phục vụ cộng đồng runner Tây Nam Bộ vào đầu năm. Thời tiết Cần Thơ vào tháng 5 cũng tương đối thuận lợi cho hoạt động chạy bộ đường dài", đại diện ban tổ chức cho biết.

Việc chuyển sang tháng 5 cũng đồng nghĩa VM Cần Thơ sẽ trở thành sự kiện khởi động chuỗi giải mùa hè của hệ thống. Với đặc trưng của vùng sông nước, giải chạy ở thành phố Tây Đô được kỳ vọng tạo đà cho các sự kiện mang thông điệp du lịch kết hợp chạy bộ tại Quy Nhơn, Đà Nẵng hay Nha Trang sau đó.

Hàng nghìn runner vẫy chào ống kính máy ảnh trước giờ xuất phát VnExpress Marathon Cần Thơ 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Đường đua hứa hẹn nhiều đổi mới

Ban tổ chức cho biết đường đua Cần Thơ năm nay sẽ có nhiều thay đổi về tuyến đường. Đây là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của mùa giải, khi cung đường luôn là yếu tố tác động trực tiếp đến cảm xúc và trải nghiệm thi đấu của VĐV.

Năm ngoái, đường chạy của giải nhận nhiều đánh giá tích cực từ các chân chạy hàng đầu. Dù đi qua 14 cây cầu, cung đường năm 2025 nhìn chung bằng phẳng, mặt đường tốt, phù hợp với nhóm VĐV hướng đến thành tích lẫn runner ưu tiên trải nghiệm. Xuất phát từ Công viên Sông Hậu, các VĐV đi qua nhiều trục đường trung tâm và các điểm đặc trưng của thành phố sông nước như bến Ninh Kiều, khu vực ven sông, chợ nổi Cái Răng.

"Đường chạy ở Cần Thơ đáp ứng tốt những tiêu chí về kỹ thuật. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục tinh chỉnh để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho VĐV, không chỉ về mặt đường, độ dốc mà còn cảnh quan trên lộ trình", ban tổ chức chia sẻ.

Một góc cung đường giải đấu mùa năm ngoái. Ảnh: VnExpress Marathon

Cơ hội kết hợp khám phá miền Tây dịp hè

Diễn ra vào đầu tháng 5, VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 mang đậm màu sắc race-cation (du lịch kết hợp chạy bộ). Đây là giai đoạn khởi đầu mùa du lịch hè, đồng thời là thời điểm các vườn trái cây miền Tây bắt đầu vào vụ, thuận tiện để runner kết hợp tham quan, thưởng thức đặc sản và khám phá nhịp sống sông nước sau ngày đua.

So với tháng 9 của mùa đầu, thời điểm tổ chức mới có lợi thế rõ rệt về thời tiết khi lượng mưa thấp hơn. Trời khô ráo tạo điều kiện lý tưởng để runner kết hợp thi đấu với hành trình khám phá Cần Thơ: từ dạo chợ nổi lúc bình minh, ngồi thuyền ngắm nhịp sống ven sông, tham quan nhà cổ Bình Thủy, Cồn Sơn, đến việc thưởng thức các món ăn đậm chất miền Tây như bún cá, bánh xèo, lẩu mắm.

Du khách có thể thưởng thức hủ tiếu, trái cây trên ghe chợ nổi sáng sớm. Ảnh: Huy Phong

Bộ vật phẩm đậm chất miền Tây

Nếu mùa đầu gây tiếng vang với huy chương lấy cảm hứng từ cây đàn guitar phím lõm, mùa giải năm nay tiếp tục khai thác bản sắc địa phương theo hướng gần gũi hơn, đưa hình ảnh con người miền Tây vào trung tâm thiết kế.

Huy chương khắc họa người phụ nữ đội nón lá chèo ghe chở nông sản trên chợ nổi Cái Răng, tái hiện sinh động nhịp sống đặc trưng của vùng Tây Đô. Áo đấu cũng mang tinh thần tương tự với gam xanh chuyển sắc cùng các dải màu uốn lượn, gợi liên tưởng đến vẻ đẹp sông nước hiền hòa.

Thiết kế huy chương VnExpress Marathon Cần Thơ 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Ngoài ra, VĐV cự ly 21km và 42km sẽ nhận thêm áo finisher. Dù thiết kế chưa được công bố, đây vẫn là vật phẩm đáng chờ đợi, được xem như mảnh ghép cuối cùng giúp bộ race-kit của giải trở nên trọn vẹn.

Với những điểm nhấn về thời gian, thay đổi về cung đường và dấu ấn bản địa đậm nét trong bộ vật phẩm, VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 hứa hẹn là sự kiện thể thao nổi bật nhất của cộng đồng runner Tây Nam Bộ trong tháng 5 tới.

Hải Long