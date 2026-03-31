Sông nước miền Tây 'chuyển động' trên áo đấu VM Cần Thơ 2026

Áo đấu VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 sử dụng các dải màu uốn lượn, gam xanh chuyển sắc, tái hiện vẻ đẹp của sông nước miền Tây Nam Bộ.

Ban tổ chức VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 vừa công bố hai phiên bản T-shirt và singlet của áo đấu chính thức. Tại Cần Thơ, sông nước không chỉ là cảnh quan mà còn là một phần nhịp sống. Từ những con rạch nhỏ len qua khu dân cư, đến các tuyến sông lớn, tấp nập ghe thuyền, hình ảnh dòng chảy đã trở thành dấu ấn quen thuộc của vùng đất phù sa. Tinh thần này được đưa vào áo đấu mùa giải 2026, như một cách kể câu chuyện bản địa bằng ngôn ngữ thị giác.

Phiên bản T-shirt áo đấu VnExpress Marathon Cần Thơ 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Điểm nổi bật nhất của thiết kế nằm ở các dải màu chuyển động chạy xuyên thân áo. Trên nền xanh dương chủ đạo, những lớp xanh ngọc và trắng sáng được xử lý theo dạng loang mềm, tạo cảm giác như mặt nước đang phản chiếu ánh sáng. Các đường vân uốn lượn, trải dài tự nhiên từ ngực xuống thân áo, khiến tổng thể gợi nhắc đến sóng nước, dòng chảy và cả vệt lướt của thuyền bè trên sông.

Phần ngực trái đặt logo giải cùng dòng chữ "Can Tho 2026" màu trắng. Mặt lưng tiếp tục sử dụng bố cục chữ dọc lớn quen thuộc, giúp nhận diện tên giải từ xa, đồng thời tạo cảm giác hiện đại, khỏe khoắn. Cách xử lý này khiến chiếc áo không chỉ phục vụ thi đấu, mà còn phù hợp để runner mặc trong các buổi tập, hoặc sử dụng như một món đồ lưu niệm sau giải.

Phiên bản singlet được tiết chế hơn về cấu trúc, hướng đến sự gọn nhẹ và linh hoạt. Việc loại bỏ tay áo giúp các mảng họa tiết liền mạch, đồng thời tăng cảm giác thoáng cho người mặc. Với những runner ưu tiên tốc độ, đây là lựa chọn phù hợp cho các bài chạy cường độ cao hoặc thi đấu ở điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Phiên bản Singlet áo đấu VnExpress Marathon Cần Thơ 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

"Áo đấu là một phần bản sắc của giải, cũng là cách chúng tôi kết nối trải nghiệm chạy với không gian đặc trưng của miền Tây. Trên từng km, runner không chỉ mặc một chiếc áo thể thao, mà còn mang theo hơi thở sông nước Cần Thơ trên hành trình về đích", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Khi tham dự giải, ngoài áo đấu, runner sẽ nhận bộ race-kit gồm các vật dụng cần thiết. Tất cả VĐV hoàn thành đường đua được trao huy chương và ảnh miễn phí. Riêng runner hoàn thành cự ly 21km và 42km còn được nhận thêm áo finisher.

Về lộ trình, VM Cần Thơ được đánh giá cao nhờ mặt đường bằng phẳng. Dù đi qua 14 cây cầu, tổng độ cao tích lũy chỉ khoảng 75m, thuộc nhóm thấp nhất trong các giải marathon tại Việt Nam. Trên hành trình, runner sải bước qua nhiều địa danh quen thuộc của thủ phủ miền Tây như Công viên Sông Hậu, bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng.

Ngoài thi đấu, VĐV có thể kết hợp khám phá Cần Thơ với các trải nghiệm đặc trưng miền Tây như dạo chợ nổi, đi thuyền trên sông, thăm nhà cổ Bình Thủy, Cồn Sơn và thưởng thức bún cá, bánh xèo, lẩu mắm. Tháng 5 cũng là thời điểm nhiều loại trái cây vào mùa, thuận tiện cho du khách ghé thăm các nhà vườn địa phương.

Hải Long