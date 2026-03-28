Những dấu hiệu đột quỵ dễ bị bỏ qua

Tê một bên tay hoặc mặt, nói khó, nhìn mờ, chóng mặt, đau đầu dữ dội, mất thăng bằng có thể là dấu hiệu sớm của đột quỵ nhưng dễ bị bỏ qua.

Đột quỵ không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những dấu hiệu rõ ràng như ngã quỵ hay nói ngọng. Trên thực tế, nhiều dấu hiệu sớm rất dễ bị bỏ qua vì nghĩ do mệt mỏi, căng thẳng hoặc tuổi tác. Tuy nhiên, nhận biết sớm có thể giúp cứu sống và giảm nguy cơ tổn thương não vĩnh viễn. Dưới đây là những dấu hiệu sớm thường bị bỏ qua.

Tê hoặc châm chích đột ngột ở mặt hoặc tay chân

Đột quỵ có thể bắt đầu bằng cảm giác tê hoặc như kim châm, đặc biệt ở một bên cơ thể. Tình trạng này thường xuất hiện ở mặt, tay hoặc chân và không biến mất nhanh như hiện tượng tê tay thông thường. Nguyên nhân là do lưu lượng máu đến vùng não kiểm soát cảm giác bị gián đoạn.

Đột ngột lú lẫn hoặc khó nói

Nếu bạn hoặc người thân đột nhiên nói ngọng, khó diễn đạt hoặc không hiểu lời người khác, đó không chỉ là đầu óc mơ màng. Dấu hiệu này có thể cảnh báo vùng ngôn ngữ trong não bị tổn thương và cần cấp cứu ngay.

Nhìn mờ hoặc mất thị lực

Nhiều người cho rằng nhìn mờ là do dùng điện thoại nhiều hoặc căng thẳng. Song nếu thị lực đột nhiên mờ, tối đi hoặc mất ở một bên mắt mà không đau, đó có thể là dấu hiệu sớm của đột quỵ.

Chóng mặt hoặc mất thăng bằng đột ngột

Cảm giác chóng mặt, đi loạng choạng không rõ nguyên nhân không phải lúc nào cũng do tiền đình hay thay đổi tư thế đột ngột. Đột quỵ có thể ảnh hưởng đến tiểu não - vùng kiểm soát thăng bằng, khiến bạn khó đứng vững hoặc di chuyển bình thường.

Đau đầu dữ dội, bất thường

Đau đầu là triệu chứng phổ biến nhưng nếu cơn đau xuất hiện đột ngột, rất mạnh và không rõ nguyên nhân, đặc biệt ở người không có tiền sử đau đầu, thì cần cảnh giác. Đây có thể là dấu hiệu của đột quỵ xuất huyết (chảy máu não).

Khó đi lại, vụng về bất thường

Đột nhiên mất phối hợp động tác, dễ làm rơi đồ hoặc cảm thấy cơ thể không nghe lời có thể là dấu hiệu vùng vận động của não đang gặp vấn đề.

Mệt mỏi cực độ hoặc ngất xỉu

Cảm giác kiệt sức dù đã nghỉ ngơi đầy đủ có thể liên quan đến việc não không nhận đủ oxy. Một số người còn có thể ngất hoặc cảm thấy lơ mơ nhưng lại chủ quan bỏ qua.

Đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng một số yếu tố làm tăng nguy cơ đáng kể. Những người bị tăng huyết áp, tiểu đường hoặc rối loạn mỡ máu thường có nguy cơ cao hơn. Hút thuốc, thừa cân, béo phì và lối sống ít vận động cũng góp phần làm tăng khả năng mắc bệnh. Người từ 55 tuổi trở lên hoặc có tiền sử gia đình bị đột quỵ, bệnh tim mạch cần đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Duy trì lối sống lành mạnh có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ. Ăn uống cân bằng, hạn chế đường và chất béo xấu sẽ hỗ trợ kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Tập thể dục đều đặn giúp cải thiện tuần hoàn, sức khỏe tim mạch. Đồng thời, duy trì huyết áp và cholesterol ở mức ổn định, tránh hút thuốc, kiểm soát căng thẳng cũng đóng vai trò quan trọng.

Bảo Bảo (Theo Times of India)