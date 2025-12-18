Vì sao đột quỵ xảy ra ở người trẻ?

Đột quỵ ở người trẻ không chỉ do lối sống mà còn có liên quan đến các vấn đề như huyết áp cao, tiểu đường không kiểm soát, rối loạn đông máu.

Đột quỵ xảy ra khi mạch máu não bị tắc hoặc vỡ, làm gián đoạn lưu thông máu và gây chết tế bào não. Dù thường gặp ở người lớn tuổi nhưng người trẻ cũng có thể bị đột quỵ. Hiểu rõ nguyên nhân có thể phòng ngừa bệnh hiệu quả hơn.

Tăng huyết áp không kiểm soát

Nhiều người nghĩ huyết áp cao chỉ ảnh hưởng đến người lớn tuổi, nhưng điều này không đúng. Huyết áp cao được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" vì thường không có triệu chứng cho đến khi gây tổn thương nghiêm trọng. Người trẻ không kiểm soát huyết áp cao có thể dẫn đến bệnh tim và suy yếu các động mạch não, tăng nguy cơ đột quỵ. Để kiểm soát huyết áp, hãy thường xuyên đo chỉ số, ăn uống cân bằng, hạn chế muối, tập thể dục đều đặn và quản lý căng thẳng như thiền, yoga.

Bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường làm tăng lượng đường trong máu, và theo thời gian đường huyết cao có thể làm tổn thương mạch máu, bao gồm cả mạch máu não, dẫn đến đột quỵ. Bệnh thường liên quan đến lối sống ít vận động, thừa cân và chế độ ăn uống không lành mạnh

Bệnh tim tiềm ẩn

Các bệnh tim chưa được chẩn đoán có thể gây rủi ro nghiêm trọng như rung nhĩ và lỗ thông liên nhĩ bẩm sinh. Rung nhĩ khiến máu ứ trong tim, tạo cục máu đông có thể di chuyển lên não gây đột quỵ. Ở người bị thông liên nhĩ bẩm sinh, cục máu đông từ tĩnh mạch có thể đi thẳng từ tâm nhĩ phải sang trái, bỏ qua phổi và lên não, dẫn đến tắc mạch và đột quỵ. Kiểm tra tim mạch định kỳ bằng điện tâm đồ (ECG) và siêu âm tim góp phần phòng ngừa đột quỵ.

Rối loạn đông máu

Các bệnh như rối loạn đông máu và thiếu máu hồng cầu hình liềm có thể làm hình thành cục máu đông nhanh, tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu não và gây đột quỵ, đôi khi bất ngờ. Những người có tiền sử gia đình mắc đột quỵ sớm hoặc rối loạn đông máu nên tầm soát sớm. Uống đủ nước và tuân theo hướng dẫn của bác sĩ để phòng ngừa cục máu đông có thể giúp giảm nguy cơ.

Bệnh tự miễn hoặc viêm nhiễm

Bệnh tự miễn và viêm nhiễm như lupus hay viêm mạch máu cũng là những tác nhân thúc đẩy đột quỵ. Chúng gây viêm mạch máu, làm hẹp hoặc hình thành cục máu đông, cản trở dòng máu lên não ngay cả ở người khỏe mạnh. Để giảm nguy cơ, cần tuân thủ kế hoạch điều trị, khám sức khỏe định kỳ và chú ý các triệu chứng mới như đau đầu liên tục, đau khớp hoặc mệt mỏi. Phát hiện sớm giúp điều trị kịp thời.

Viêm kéo dài sau nhiễm trùng

Phản ứng viêm kéo dài sau nhiễm trùng có thể kích hoạt quá trình đông máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nếu xuất hiện các triệu chứng thần kinh bất thường sau nhiễm trùng, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Uống đủ nước và vận động hợp lý sau nhiễm trùng giúp tăng tuần hoàn và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Bảo Bảo (Theo Medical News Today, Health Shots)