Những cuốn sách bán chạy trong năm

''Ứng dụng AI vào doanh nghiệp'' của ông Hoàng Nam Tiến, ''Thuyết mặc kệ họ'' do Rô Man dịch là những sách bán chạy của các đơn vị năm nay.

Các ấn phẩm lần lượt dẫn đầu danh sách do một số nhà xuất bản, công ty phát hành thống kê, dựa theo số liệu riêng của từng đơn vị. Năm nay, ngoài những tác phẩm quen thuộc, thị trường quy tụ nhiều sách kỹ năng, hướng đến trau dồi kiến thức ở các lĩnh vực, cải thiện sức khỏe tinh thần.

Nhà giả kim

Ấn phẩm đứng thứ nhất trong top 12 cuốn được mua nhiều năm nay của Nhã Nam. Sách ra mắt lần đầu năm 2008, kể chuyến chu du khắp Andalusia, Tây Ban Nha của chàng chăn cừu Santiago. Vào một buổi tối, cậu dừng chân và ngủ thiếp đi bên nhà thờ cũ. Trong cơn mơ, Santiago gặp một nhà giả kim và được mách về kho báu dưới chân Kim tự tháp Ai Cập. Tỉnh giấc, cậu quyết tâm đi tìm kho báu.

Trên hành trình ấy, Santiago đối diện nhiều trắc trở, song cậu vẫn hoàn thành mong muốn. Sách gửi thông điệp tin vào bản thân, dám ước mơ và biến khao khát thành động lực.

Nhà văn Paulo Coelho viết Nhà giả kim trong hai tuần bởi nội dung đã hình thành trong tâm hồn và trí não ông từ trước. Tác phẩm kết hợp nhuần nhuyễn giữa các triết lý nhân sinh và câu chuyện huyền bí, phù hợp mọi độc giả.

Bìa ''Nhà giả kim''. Ảnh: Nhã Nam

Cây cam ngọt của tôi

Tiểu thuyết xếp thứ hai danh sách bán chạy trong năm do Nhã Nam thống kê. Sách xuất bản lần đầu năm 1968 ở Brazil, là sáng tác thành công nhất của nhà văn José Mauro de Vasconcelos.

Tác phẩm kể về cậu bé Zezé sống trong khu xóm nghèo ở thủ đô Rio de Janeiro, Brazil. Cậu đặt tên cho cây cam trong vườn là Minguinho, xem nó như bạn thân, tưởng tượng khung cảnh cả hai trò chuyện, vui chơi, cùng nhau bước qua tuổi thơ khốn khó.

Cây cam ngọt của tôi được đưa vào chương trình tiểu học của Brazil, chuyển thể thành phim điện ảnh. Bản dịch tiếng Việt ra mắt năm 2020, do Nguyễn Bích Lan, Tô Yến Ly chuyển ngữ, được đông đảo độc giả đón nhận. Năm 2022, sách từng đứng đầu top 10 cuốn bán chạy của Nhã Nam.

Ngoài ra, danh sách tác phẩm được đông đảo người đọc chọn của Nhã Nam gồm: Thư cho em - Chuyện tình tướng Hoàng Đan và vợ qua lời kể con trai (Hoàng Nam Tiến), Khi mọi điều không như ý (Hae Min, Hồng Hà dịch), Yêu những điều không hoàn hảo (Hae Min, Nguyễn Việt Tú Anh chuyển ngữ), Chuyện con mèo dạy hải âu bay (Luis Sepúlveda, dịch giả Phương Huyền), Hoàng tử bé (Antoine de Saint-Exupéry, Trác Phong chuyển ngữ), Tottochan bên cửa sổ, Tottochan bên cửa sổ (phần 2) - Những chuyện tiếp theo (Kuroyanagi Tetsuko, dịch giả Trương Thùy Lan), Người ăn chay (Han Kang, Kim Ngân chuyển ngữ), Đôi mắt của Mona (Thomas Schlesser, dịch giả Châu Anh), Nhật ký Đặng Thùy Trâm.

Thuyết mặc kệ họ

Ấn phẩm xuất bản lần đầu hồi tháng 12/2024, có tên tiếng Anh là The Let Them Theory. Tác phẩm của Mel Robbins nhận 4,6/5 và 4,1/5 sao trên Amazon và Goodreads, từng vào danh sách bán chạy của New York Times, Amazon, Audible, Sunday Times.

Bản Việt ra mắt vào tháng 8, do Rô Man dịch, là cuốn bán nhiều nhất năm của First News. Bằng những câu chuyện gần gũi, lời khuyên của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học, thần kinh học, sách giúp độc giả biết cách quản lý căng thẳng, ngừng lo lắng vì ý kiến của người khác. Tuy nhiên, một số người đọc cho rằng tư tưởng trong Thuyết mặc kệ họ: Ngừng âu lo - sống đời tự do lặp lại các triết lý xuất hiện từ lâu nên không có tính khai sáng.

Sách do Nhà xuất bản Dân Trí liên kết First News phát hành. Ảnh: First News

Đại địa chấn kinh tế

Tác phẩm được tìm mua nhiều thứ hai của First News, có tựa tiếng Anh là The Great Crashes: Lessons from Global Meltdowns and How to Prevent Them, được phát hành trong nước vào tháng 6, do Phúc An chuyển ngữ. Trong sách, nhà kinh tế Linda Yueh đưa độc giả bước qua 10 cuộc khủng hoảng hỗn loạn nhất lịch sử tài chính hiện đại trong 100 năm qua.

Theo nhà xuất bản trong nước, góc nhìn của tác giả có thể mang nhiều bài học cho Việt Nam "không chỉ trên phương diện kinh tế vĩ mô mà còn ở cách tư duy điều hành, về niềm tin thị trường và tính hệ thống trong khủng hoảng". Ở lời giới thiệu ghi: ''Đọc Đại địa chấn kinh tế, ta không chỉ học về kinh tế mà còn học cách thận trọng, vững vàng hơn trước khủng hoảng''.

Sách mang đến nhiều bài học kinh tế cho người đọc. Ảnh: First News

Bên cạnh đó, First News thống kê các cuốn được săn đón năm nay là: Con đường chính trực (Martha Beck, Hà Trần dịch), Chăm sóc bản thân thật sự (Pooja Lakshmin, Phương Ánh chuyển ngữ), Đứa trẻ được nuôi trong chuồng chó (Bruce D.Perry, Maia Szalavitz - Đức Nhật, Ca Dao, Ý Nhi dịch), Hạnh phúc mỗi ngày (Ajahn Brahm, Tuệ An chuyển ngữ).

Viết & Đọc mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông

Viết & Đọc là ấn phẩm chuyên đề văn học do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam xuất bản hàng quý, đặt tên theo bốn mùa. Số đầu tiên của sách ra mắt vào quý ba năm 2018, đến nay đã xuất bản 31 số, là tập sách luôn ''cháy hàng'' của đơn vị, trung bình mỗi số bán được 2.000 bản.

Tác phẩm do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều làm chủ biên, quy tụ nhiều cây bút có tên tuổi trên văn đàn, trải dài khắp các số. Trong Viết & Đọc, độc giả được tiếp cận sáng tác mới của những nhà văn, nhà thơ, bài phỏng vấn, bình luận, phân tích về nhiều vấn đề trong xã hội nói chung và văn nghệ Việt nói riêng. Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha từng nhận định đây không chỉ là một tập sách chuyên đề mà là ''giai phẩm trong đời sống văn nghệ hiện nay''.

Cuốn ''Viết & Đọc'' chuyên đề mùa đông 2025, gồm một số tác giả như Nguyễn Khoa Điềm, Nguyên Ngọc, Đặng Huy Giang, Hà Thanh Vân, Trịnh Thanh Nhã, Mai Anh Tuấn. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà văn

Cùng Viết & Đọc, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ghi nhận lượt mua cao trong năm với các sách: Lò mổ (Nguyễn Quang Thiều), Những khoảnh khắc sống (Lê Kiên Thành), Mảnh đất lắm người nhiều ma (Nguyễn Khắc Trường), Những câu thơ không cần cứu ai nhưng cứu người viết (Nguyễn Tiến Thanh).

Ứng dụng AI vào doanh nghiệp

Ấn phẩm được giới thiệu cuối tháng 6, ghi nhận lượt bán chạy nhất của Công ty Cổ phần Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời Đại (Times). Đây là một trong những cuốn sách cuối cùng của tác giả Hoàng Nam Tiến trước khi qua đời, tập hợp các bài giảng của ông về trí tuệ nhân tạo.

Sách do Nhà xuất bản Dân Trí và Times liên kết phát hành. Ảnh: Times

Từ trải nghiệm thực tế, ông Tiến nêu các ví dụ trực quan, lý giải dễ hiểu, giúp độc giả có cái nhìn đúng về AI, cách ứng dụng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào doanh nghiệp. Tác giả viết: ''AI không phải là một con sóng tràn qua. Nó là một cơn lũ, không đến hàng năm, không đến theo mùa mà là một trận hồng thủy lớn đang thay đổi cách thế giới vận hành. Trong bối cảnh mới mẻ và nhiều đổi thay này, thứ chúng ta cần có lẽ không phải là thật nhiều kiến thức, mà là sự hiểu biết nền tảng đầy đủ về AI và tác động của nó".

Kẻ trộm cà chua

Ấn phẩm của nhà văn Pháp Barbara Constantine, Nguyễn Thị Tươi dịch, là một trong những sách mới phát hành năm nay của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, đạt lượt bán cao với 10.000 bản.

Sách xoay quanh cậu bé Tom, 11 tuổi, sống cùng mẹ trong một căn nhà xiêu vẹo. Do thường bị mẹ bỏ bê, cậu phải học cách tự lập, lén hái cà rốt, khoai tây từ những khu vườn lân cận để sinh tồn. Một lần, cậu gặp cụ bà Madeleine đang gặp nguy hiểm giữa vườn rau. Tom nhanh chóng gọi người đưa cụ đi cấp cứu, sau đó giúp cụ chăm sóc thú cưng. Điều này đã làm thay đổi cuộc sống Tom, hình thành những mối liên kết giữa cậu và bố, mẹ, cụ Madelein.

Tác phẩm có giọng văn mộc mạc, ấm áp, giúp bạn đọc trân trọng hơn những điều giản dị trong cuộc sống thường ngày. Tác giả khắc họa chân dung con người theo cách không hoàn hảo, qua đó tái hiện các mảnh đời một cách thực tế, gần gũi.

Bìa cuốn ''Kẻ trộm cà chua''. Ảnh: Nhà xuất bản Phụ nữ

Phương Linh