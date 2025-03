'Con đường chính trực' - thay đổi để hạnh phúc

Nhiều người mong làm lại sau sai lầm, nhưng nếu chưa tìm "con đường chính trực" để đi, thất vọng có thể tiếp diễn.

Ý tưởng về sự khởi đầu mới nghe có vẻ hấp dẫn: Được quay về quá khứ với tất cả hiểu biết hiện tại, tránh được sai lầm, nắm bắt những cơ hội bỏ lỡ, không còn hối tiếc hay tổn thương. Nhưng liệu điều đó có thực sự đúng? Nếu xóa bỏ những va vấp, đau thương, có chắc bạn sẽ tìm được con đường đúng và trở thành chính mình của ngày hôm nay?

Bìa "Con đường chính trực", sách 424 trang, phát hành đầu tháng 2. Ảnh: First News

Trong Con đường chính trực, tác giả Martha Beck lấy cảm hứng từ Thần khúc của Dante để mô tả quá trình tìm lại bản thân, con đường không dễ dàng nhưng cần thiết để đạt đến sự toàn vẹn. Giống như Dante lạc trong khu rừng tối, con người từng có lúc rơi vào trạng thái mất phương hướng, bị mắc kẹt trong những vòng lặp của sai lầm, sợ hãi và những kỳ vọng áp đặt từ xã hội. Để thoát khỏi đó, Dante không thể nhảy vọt đến thiên đường mà phải đi qua từng tầng địa ngục, đối mặt bóng tối, nhận diện sự thật, từ bỏ những thói quen cũ và dần tiến tới ánh sáng.

Qua tình huống đó, tác giả nhấn mạnh: Trong cuộc sống, không ai có thể ngay lập tức xóa bỏ và làm lại, nhưng chúng ta có thể từng bước điều chỉnh để tiến tới một cuộc đời hạnh phúc. Quá trình này giúp bạn học cách bước ra khỏi những khuôn mẫu xã hội và vòng lặp tiêu cực mà không cần một sự thay đổi quá đột ngột.

Qua những trang sách, Martha Beck nêu lên "cái bẫy tâm lý" khiến nhiều người mắc kẹt trong tiếc nuối và sợ hãi. Theo bà, không ai có thể thay đổi quá khứ hay sống mãi trong những điều "giá như".

Tác giả viết: "Mỗi ngày bạn đều đưa ra hàng nghìn quyết định nho nhỏ về việc nên làm gì với thời gian của mình. Mỗi lựa chọn đều là một cơ hội để bạn hướng tới cuộc đời mà bạn thật sự mong muốn. Việc liên tục bớt đi một chút thời gian cho những việc bạn không yêu thích và tăng thêm một chút thời gian cho những việc bạn yêu thích chính là bước tiếp theo của bạn trên con đường chính trực".

Nếu cảm thấy công việc hiện tại không phù hợp, bạn không cần phải từ bỏ tất cả để theo đuổi đam mê ngay lập tức. Chúng ta cần bắt đầu học một kỹ năng mới, dành 30 phút mỗi ngày để khám phá điều mình thực sự yêu thích, dần dần có cơ hội mở ra cánh cửa khác. Nếu muốn cải thiện các mối quan hệ, bạn không cần quay ngược thời gian để tránh những mâu thuẫn cũ, mà nên trò chuyện chân thành, đặt mình vào vị trí của người khác để thay đổi theo hướng tích cực. Thay vì mong muốn một nút "reset", hãy thử hỏi: "Mình có thể thay đổi điều gì ngay hôm nay để cuộc sống trở nên tốt hơn?".

Tác giả Martha Beck. Ảnh: 1440.org

Martha Beck, 63 tuổi, là tác giả, life coach (huấn luyện viên cuộc sống), diễn giả và nhà xã hội học người Mỹ. Bà có bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ ngành Xã hội học của Đại học Harvard. Bà từng viết chín quyển sách phi hư cấu, một tiểu thuyết và hơn 200 bài báo. Tuy là tác giả sách best-seller theo bình chọn của tờ The New York Times, Martha Beck nói bà viết sách trước hết để cứu chính mình, "để đối diện và hóa giải nỗi đau khổ". Beck còn là cộng tác viên cho tạp chí The Oprah Magazine.

Quế Chi