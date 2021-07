Những cách hỏi đáp xã giao hữu ích bằng tiếng Anh

Khi hỏi tình hình ai đó, bạn dùng "what have you been up to lately?", nếu muốn mời người khác đi ăn, hãy hỏi "Do you feel like grabbing a bite?".

So, what do you do?

Đây là một trong những câu hỏi điển hình trong những cuộc hội thoại xã giao, giúp bạn hiểu rõ đối phương hơn. Nó mang nghĩa "Vậy, bạn làm nghề gì?".

Dưới đây là cách trả lời bạn có thể tham khảo:

"Right now, I’m a student. I’m in my second year of pharmacy school. How about you? What do you do?" (Hiện, tôi đang là sinh viên. Tôi học năm thứ hai trường dược. Còn bạn thì sao? Bạn làm nghề gì?).

"I work as a tour guide for a local tour company. I’ve worked there for three years now. How about you?" (Tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty địa phương. Tôi đã làm ở đây được ba năm rồi. Còn bạn thì sao?).

Để khuyến khích cuộc nói chuyện kéo dài và giữ phép lịch sự, đừng quên hỏi lại người đang giao tiếp với bạn bằng câu "How about you?".

How’s (summer) treating you?

"Mùa hè đối xử với bạn thế nào?" nghĩa là "Bạn đã trải qua mùa hè ra sao?". Bạn có thể thay "summer" bằng bất kỳ khoảng thời gian hoặc một sự kiện nào khác. Một cách diễn đạt khác tương đương với câu này là "How is your summer?".

Khi ai đó hỏi câu này, bạn có thể trả lời như sau:

"Oh, it’s been really great. No complaints here! And how’s it going for you?" (Ồ, thật sự tuyệt vời. Không có gì để chê. Còn bạn thì sao?).

"Not bad, can’t complain! And how is your summer going?" (Không tệ, không có gì để phàn nàn. Còn mùa hè của bạn diễn ra thế nào?).

So, what have you been up to lately?

Câu hỏi này được dùng khi bạn muốn biết người nghe đã đạt được những gì gần đây. Một cách diễn đạt khác của câu này là "How’s it going?" (Mọi chuyện thế nào?). Thông thường, bạn chỉ nên dùng câu hỏi này với những người đã quen biết trước đó và gặp lại sau thời gian xa cách.

Câu trả lời mẫu:

"Well, have you heard that I moved to a new apartment?" (À, cậu có biết là tớ đã chuyển đến một căn hộ mới không?).

"What can I say? Nothing too exciting. Things are good-how about you?" (Tớ có thể nói gì nhỉ? Không có gì quá thú vị. Mọi thứ đều ổn, còn cậu?).

Ảnh: Freepik

So what do you do when you’re not working?

Đây là một trong những câu hỏi về sở thích, tương đương với "What are your hobbies?" (Sở thích của bạn là gì?), "What do you like to do outside of work?" (Bạn thích làm gì ngoài công việc), "What do you do when you’re not busy with (school)?" (Bạn làm gì khi không bận rộn ở trường học?).

Cách trả lời:

"Well, recently I started playing volleyball on the weekends" (À, gần đây tôi bắt đầu chơi bóng chuyền vào cuối tuần)

"Usually, I spend my free time doing activities with my family" (Thông thường, tôi dành thời gian rảnh bên gia đình).

So, what’s your take on (the latest movie)?

Bạn dùng câu hỏi này khi muốn biết ý kiến của người khác về một sự kiện hay vấn đề cụ thể. Ngoài cách hỏi trên, bạn có thể thay bằng hai câu khác "What’s your opinion of (the latest movie)?" (Ý kiến của bạn về bộ phim mới nhất là gì?) hoặc "What do you think about this event?" (Bạn nghĩ gì về sự kiện đó?).

Ba cách trả lời thông dụng như sau:

"Oh, I really like it! What do you think?" (Ồ, tôi thật sự thích nó. Bạn nghĩ sao?).

"To be honest, I think it’s just okay. How about you?" (Thành thật mà nói, tôi nghĩ nó ở mức ổn. Bạn thấy thế nào?).

"Ehh- I’m on the fence. What’s your take?" (Ehh, tôi trung lập. Quan điểm của bạn thế nào?).

Do you feel like grabbing a bite?

Đây là một lời mời đi ăn, tương tự với "Do you want to grab a bite to eat?" (Bạn có muốn đi ăn chút gì đó không?). Khi nhận được lời đề nghị này, bạn có thể trả lời như sau:

"Actually, yeah! I’d love to. Where would you like to go?" (Thực lòng là tôi rất thích. Bạn muốn ăn ở đâu?).

"No thanks. I’m not really hungry. But thanks for asking" (Không, cảm ơn. Tôi không đói lắm nhưng cảm ơn vì đã rủ).

Thanh Hằng (Theo FluentU)