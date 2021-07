Thành ngữ giúp bạn tự tin giao tiếp tiếng Anh

Khi không muốn đề cập đến việc gì đó, bạn nói "bury your head in the sand". Nếu muốn nhắc về giấc mơ hão huyền, bạn dùng "Castle in the sky".

Trong tiếng Anh, thành ngữ là những cụm từ, câu ngắn gọn, thường được dùng với nghĩa bóng nhiều hơn nghĩa đen. Sự phổ biến của một thành ngữ liên quan chặt chẽ đến một hiện tượng hoặc câu chuyện nổi tiếng trong văn hóa của người bản xứ. Do đó, khi hiểu và thành thạo được nhiều thành ngữ, bạn cũng sẽ biết thêm về đất nước của những người nói tiếng Anh.

Bury your head in the sand

Với nghĩa đen là vùi đầu vào cát, thành ngữ này ám chỉ việc ai đó cố gắng không đề cập đến một sự việc cụ thể bằng cách giả vờ nó không tồn tại.

Ví dụ: "Stop burying your head in the sand. You haven’t been happy with him for years, why are you staying together?" (Đừng tự dối bản thân nữa. Cô đã không hạnh phúc với anh ấy bao nhiêu năm rồi, tại sao vẫn ở cùng nhau?).

Let the dust settle

Khi những hạt bụi (dust) lắng xuống (settle), điều này nghĩa là bạn cho phép một tình huống bình tĩnh hoặc trở lại bình thường sau khi điều bất thường xảy ra.

Chẳng hạn: "You just had big news yesterday, let the dust settle and don’t make any decisions yet." (Cậu vừa nhận được một tin tức quan trọng vào hôm qua, hãy để mọi thứ lắng xuống và đừng vội đưa ra bất kỳ quyết định nào).

Castle in the sky

"Lâu đài trên trời" ám chỉ điều gì đó viển vông, khó có thể thành hiện thực.

Ví dụ: "World traveling used to be a castle in the sky for most people a few decades ago, but with cheap flight tickets and the global use of English, many youngsters are living that dream" (Du lịch khắp thế giới từng là điều viển vông với hầu hết những người sống cách đây vài thập kỷ, nhưng với vé máy bay giá rẻ và việc sử dụng tiếng Anh trên toàn cầu, nhiều bạn trẻ đang thực hiện giấc mơ đó).

Ảnh: Printerest

Clear as mud

"Rõ như bùn" là cách nói ngược, ám chỉ việc không rõ ràng và dễ hiểu vì bùn màu nâu hoặc đen.

Ví dụ: "He’s a great scientist, but I find his explanation of bacteria and microbes as clear as mud" (Anh ấy là một nhà khoa học vĩ đại nhưng tôi thấy lời giải thích của anh ấy về vi khuẩn và vi trùng 'rõ như bùn' ấy).

As cold as stone

Những viên đá vốn thường được dùng để miêu tả sự lạnh lùng, thô ráp, do đó thành ngữ này ám chỉ những người lạnh lùng, không cảm xúc.

Chẳng hạn: "In the Victorian times, many women were told to suppress their feelings and, thus, appeared as cold as stone" (Vào thời Victoria, nhiều phụ nữ kìm nén cảm xúc của mình, do đó họ tỏ ra lạnh như đá).

Nip something in the bud

"Ngăn chặn cái gì từ trứng nước", câu này nghĩa là không để một tình huống trở nên tồi tệ hơn bằng cách ngăn chặn quá trình hình thành, phát triển của nó.

Ví dụ: "When the kid shows the first signs of misbehaving, you should nip that bad behavior in the bud." (Khi đứa trẻ có những dấu hiệu đầu tiên của hành vi sai trái, bạn nên ngăn chặn ngay từ đầu).

Can’t see the forest for the trees

Khi ngắm nhìn một vài cái cây, bạn không thể thấy cả một khu rừng. Thành ngữ này đề cập đến việc bạn không thể đánh giá toàn bộ sự việc nếu chỉ xem xét các chi tiết nhỏ.

Chẳng hạn: "He’s worried because the flowers haven’t all arrived, but everyone says the wedding has been perfect and beautiful. He just can’t see the forest for the trees" (Anh ấy lo lắng vì hoa không đến đủ, nhưng mọi người đều nói đám cưới đã diễn ra hoàn hảo và vô cùng xinh đẹp. Anh ấy không thể cứ nhìn vào tiểu tiết mà đánh giá tổng thể).

Thanh Hằng (Theo FluentU)