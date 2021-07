Các cụm từ tiếng Anh thông dụng khi mua sắm ít người biết

Khi muốn tìm gì đó, bạn nói "I am looking for", còn để hỏi màu sắc, kích thước của một món đồ, bạn dùng "Do you have this in a different color/size?".

Can you help me?

Nếu cần trợ giúp trong cửa hàng, bạn hãy nói câu này để đề nghị nhân viên giúp đỡ.

"Can you help me? I can not find what I want" (Bạn có thể giúp tôi không? Tôi không thể tìm được cái mình cần).

"Excuse me, can you help me?" (Xin lỗi, bạn có thể giúp tôi được không?).

I am looking for...

Sau khi đề nghị được giúp đỡ, bạn hãy tả cho nhân viên biết mình đang tìm cái gì theo mẫu câu này.

"Excuse me, I am looking for a winter coat" (Xin lỗi, tôi đang tìm một chiếc áo khoác mùa đông).

"I am looking for a red hat. Can you help me?" (Tôi đang tìm một cái mũ đỏ. Bạn có thể giúp tôi không?)

Do you have this in a different color/size?

Câu hỏi này được dùng khi bạn đã ưng ý với kiểu dáng của món đồ này nhưng muốn tìm màu sắc và kích thước phù hợp với sở thích. Một cách khác để diễn tả câu này là "Does this come in a different color/ size?" (Cái này còn màu/ cỡ khác không?).

Ví dụ: "I do not like this shade of red. Do you have this in a different color?" (Tôi không thích cái màu đỏ này. Bạn còn cái màu khác không?).

"Does this bowl come in a different color? This will not match my kitchen" (Bạn còn cái bát màu khác không? Cái này không hợp với bếp nhà tôi).

Ảnh: Global Blue

I don't know my size

Kích thước quần áo và các vật dụng có thể khác nhau giữa từng quốc gia, vì vậy, nhiều người không biết chính xác kích thước phù hợp với bản thân là gì. Khi đó, bạn hoàn toàn có thể đề nghị nhân viên hỗ trợ bằng câu nói này.

"I do not know my size. Can you help me?" (Tôi không biết cỡ của mình, bạn có thể giúp tôi không?).

"I want to buy a shirt, but I do not know my size" (Tôi muốn mua một chiếc áo sơ mi nhưng lại không biết cỡ của mình).

I need this in a size...

Vẫn là câu nói về kích thước nhưng ở câu này, thông tin đã cụ thể hơn khi bạn có thể mô tả chính xác cỡ của đồ vật mình muốn mua.

Chẳng hạn: "I need this in a size 10, please" (Tôi cần cái này size 10, vui lòng lấy giúp tôi).

"This is too large. I need this in a size 5" (Cái này rộng quá, tôi muốn một cái size 5).

Where can I find...?

"Tôi có thể tìm cái này ở đâu?", câu này được dùng khi bạn đã biết thứ mình muốn mua nhưng không biết chúng được bày bán tại vị trí nào.

Ví dụ: "Customer: Where can I find black olives?" (Khách hàng: Tôi có thể tìm oliu đen ở đâu?).

"Sales clerk: They are on aisle ten, near the pickles" (Nhân viên: Chúng ở lối đi số 10, gần hàng dưa muối).

How much does this/that cost?

Sau khi tìm được món đồ muốn mua, mẫu câu không thể thiếu đó là hỏi giá cả. Bạn cũng có thể thay từ "this" thành tên đồ vật khác.

"I need to buy a toaster. How much does this cost?" (Tôi muốn mua một cái máy nướng bánh. Cái này giá bao nhiêu vậy?).

"How much does this shirt cost? (Chiếc áo phông này giá bao nhiêu?).

Can I have this delivered?

Khi mua những đồ dùng quá lớn hoặc nặng mà không thể tự mang về nhà, bạn sẽ dùng câu này để hỏi cửa hàng có dịch vụ vận chuyển hay không.

"This refrigerator is perfect! Can I have this delivered?" (Cái tủ lạnh này tuyệt quá. Tôi có thể gọi giao hàng được không?).

"Can I have this delivered next Tuesday?" (Tôi có thể gọi giao hàng vào thứ ba tuần tới không?)

Thanh Hằng (Theo FluentU)