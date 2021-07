Cách đạt điểm cao Writing của chàng trai bốn lần 9.0 IELTS

Với dạng đề hỏi mặt lợi, hại của IELTS Writing, Đặng Trần Tùng thường tâm đắc hơn ở phần thân bài thứ hai, nêu 1-2 luận điểm và phân tích sâu.

Đặng Trần Tùng, sinh năm 1993, là người Việt Nam đầu tiên bốn lần đạt 9.0 IELTS với cả hai hình thức thi trên giấy và máy tính. Anh chia sẻ cách đạt điểm cao phần Writing.

Trong task 2 của kỹ năng IELTS Writing, chủ đề tương đối phổ biến là môi trường (environment). Trong đó, dạng đề hay được dùng là "pros" (advantages - lợi ích), "cons" (disadvantages - bất lợi), tức là đề bài sẽ hỏi mặt lợi và hại của một vấn đề, từ đó yêu cầu bạn đưa ra quan điểm cá nhân.

Với dạng này, mình thường chia thân bài thành hai đoạn, lần lượt đề cập hai mặt của vấn đề được nhắc ở đề bài. Lưu ý, bạn nghiêng về quan điểm nào hơn, nhiều ý tưởng để viết với các lập luận đanh thép hơn thì nên đặt nó ở đoạn thân bài thứ hai. Việc này có hai lý do, thứ nhất, những điều quan trọng, đáng nhớ nhất luôn xuất hiện sau cùng. Bạn sẽ gây được ấn tượng với giám khảo, khiến họ chú ý những gì bạn tự tin nhất. Thứ hai, việc đặt quan điểm tâm đắc hơn ở đoạn sau sẽ giúp bạn dễ dàng bắt nối sang phần kết bài, tạo ra một phần chuyển mượt mà.

Chẳng hạn: "It is now possible for scientists and tourists to travel to remote natural environment, such as the South Pole. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?" (Giờ đây các nhà khoa học và du khách đã có thể đặt chân tới những khu vực thiên nhiên hoang sơ nhất, chẳng hạn Nam Cực. Liệu những lợi ích của xu hướng này có nhiều hơn những mặt bất cập không?)

Khi tìm ý tưởng để giải quyết một bài Writing, bạn không nhất thiết phải nghĩ xa xôi mà nên bám vào dữ kiện của đề. Đề bài đã cho đề cập đến "nhà khoa học" và "du khách" nên bạn cần xoáy vào hai nhóm này khi viết.

Theo mình, mặt lợi với nhà khoa học là khám phá kiến thức mới để có căn cứ tạo ra những phát minh giúp đỡ nhân lợi. Còn du khách sẽ được khám phá, trải nghiệm những địa điểm du lịch mới.

Từ những mặt lợi này, mình suy ngược ra mặt hại. Việc khám phá vùng đất mới có thể khiến cuộc sống của người dân bản địa bị ảnh hưởng, khiến họ mất nhà, thậm chí là nền văn hóa đã xây dựng lâu đời. Ngoài ra, phát triển du lịch sẽ gây ra ô nhiễm môi trường. Bạn chỉ cần tìm được 2-3 luận điểm, từ đó bổ sung luận cứ và dẫn chứng cho từng cái. Với đề bài này, mình sẽ viết phần hại nhiều hơn nên đặt phần này trong đoạn thứ hai.

Bạn có thể tham khảo bài mẫu dài 250 chữ dưới đây:

"With the aid of transportation technologies, it is now possible to reach even the most distant regions in the world. However, I would contend that the merits of this development are outweighed by its drawbacks".

(Với sự hỗ trợ của công nghệ giao thông vận tải, việc đặt chân đến những vùng đất xa xôi trên thế giới hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, tôi cho rằng sự phát triển vượt trội này mang đến nhiều tác hại hơn lợi ích).

"On the one hand, the ability to travel anywhere in the world offers considerable benefits. First of all, the discovery of new areas allows everyone to gain a better understanding of the earth and new species. This newfound knowledge can act as a precursor to/ clinical breakthroughs or provide scientists with valuable insights to more effectively combat environmental issues such as climate change. Access to previously unreachable scenic beauty also suggests tourism opportunities, as travel enthusiasts are always on the lookout for new exotic getaways."

(Một mặt, việc đặt chân đến mọi nơi trên thế giới mang lại một số lợi ích. Thứ nhất, được khám phá những vùng đất mới sẽ giúp con người hiểu thêm về Trái đất và các loài sinh vật. Kiến thức này có thể đặt nền tảng cho những đột phá trong y học hoặc cung cấp tư liệu cho các nhà khoa học để tìm ra cách giải quyết những vấn đề về môi trường như biến đổi khí hậu. Việc tiếp cận những danh lam thắng cảnh chưa từng có trước đây cũng mang đến cơ hội du lịch với những người luôn tìm kiểm trải nghiệm nghỉ ngơi độc đáo).

"However, I believe the positive aspects of this trend are eclipsed by more immediate threats to life in this remote natural world. More often than not, as major corporations set foot on and exploit tourism in these areas, the construction of tourism facilities drives out the indigenous people living there. Hotels and recreational facilities emerged at the expense of the locals' accommodation. These people are coerced into / assimilation, which, as history has indicated, results in loss of civilizations and cultures. The presence of foreign visitors in these places also poses certain threats to the natural environment, namely water contamination, land degradation and natural resource depletion."

(Tuy nhiên, tôi tin rằng khía cạnh tích cực của việc này sẽ bị lu mờ bởi những đe dọa mà nó gây ra cho đời sống tự nhiên. Một cách thường xuyên, các tập đoàn lớn đã đặt chân đến và khai thác du lịch tại những nơi này, việc xây dựng đã cướp đi nơi ở của những người bản địa. Khách sạn và các cơ sở giải trí nổi lên trên nơi ở của dân địa phương. Những con người này bị đồng hóa dẫn đến nền văn minh, văn hóa của họ bị mất đi. Sự hiện diện của du khách nước ngoài ở những nơi cũng gây ra mối đe dọa nhất định với môi trường tự nhiên như ô nhiễm nước, suy thoái đất và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên).

"In conclusion, as exciting as the thought of traveling to remote natural areas may sound, I believe they are better off left untouched."

(Tóm lại, ý nghĩ du lịch đến những vùng đất xa xôi nghe có vẻ thú vị nhưng tôi tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu mọi thứ vẫn được giữ nguyên trạng).

Với bài này, mình sử dụng cấu trúc khá đơn giản với hai câu mở bài, trong đó trong đó câu đầu diễn đạt lại (paraphrase) đề bài, câu còn lại để trả lời "lợi hay hại nhiều hơn". Đây là form mở bài thông dụng, nhiều người có thể áp dụng.

Đến thân bài, bạn cần bám sát vào phần dàn ý đã lên và phát triển sâu hơn, tránh việc liệt kê hàng loạt ý nhưng không phân tích được chút nào. Mỗi ý nên được diễn giải một cách trọn vẹn trong 1-2 câu để giám khảo thấy kỹ năng ngữ pháp, từ vựng và hiểu biết của người viết. 250 từ không quá dài, do đó bạn cũng không cần ôm đồm quá nhiều luận điểm, mỗi mặt chỉ cần 1-2 ý được đưa ra, sau đó phân tích kỹ.

Với câu kết, bạn cũng không cần viết gì sâu xa, chỉ cần diễn đạt lại mở bài cùng thể hiện quan điểm bản thân một cách ngắn gọn. Ở phần này, dù cùng ý với mở bài, bạn nên "tranh thủ" dùng thêm các từ đồng nghĩa, cụm từ mới để tăng điểm cho bài viết.

