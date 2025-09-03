Những bước chạy mừng Quốc khánh

Từ hành trình xuyên Việt của “dị nhân” Nguyễn Văn Long, đến những cung đường tạo hình bản đồ Tổ quốc hay các thử thách cá nhân giàu cảm xúc, cộng đồng chạy bộ cả nước đã có nhiều hoạt động đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Sáng 2/9, runner người Gia Lai Nguyễn Văn Long đã hoàn thành thử thách chạy xuyên Việt dài 1.636 km từ TP HCM ra Hà Nội chỉ trong 20 ngày, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Điểm dừng cuối cùng của anh là Quảng trường Ba Đình.

20 ngày liên tiếp chạy trung bình 80 km dưới nhiều điều kiện thời tiết khác nhau là thử thách lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi hoàn thành, Văn Long sút tới 4kg. Nhưng như anh nói ở chặng đầu hành trình, runner người Gia Lai xem thử thách này chỉ là "một hành động nhỏ bé, để tri ân các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ, các thương binh đã xây dựng và giữ gìn đất nước".

Văn Long (áo hồng) được một số thành viên các CLB tại Hà Nội ra đón và chạy đồng hành về đích tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội sáng 2/9. Ảnh: Tuấn Quách Media

Cũng tại Hà Nội sáng 2/9, CLB Starlake Running Club tổ chức hoạt động chạy bộ Ekiden 80 km để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Với tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết, các thành viên chia nhau từng chặng, cùng nhau hoàn thành quãng đường dài bằng sự nỗ lực và quyết tâm. Các thành viên tham gia được chia thành 12 đội, đại diện cho 12 tháng sinh, mỗi đội tiếp sức nhau cùng hoàn thành 80 km trong 1 tracklog.

"Không chỉ là một thử thách thể lực, hoạt động chạy Ekiden này còn gắn kết tình bạn, lan tỏa tinh thần thể thao và niềm tự hào dân tộc, đồng thời khẳng định tinh thần 'chạy vì sức khỏe - chạy vì cộng đồng' mà CLB chúng tôi theo đuổi", chị Nga Bùi, thành viên Starlake Running Club cho hay.

Sáng 30/8, các CLB Tây Hà Nội Runners (THNR) và Đan Phượng Runners (DPR), 1981 Runners phối hợp tổ chức sự kiện "Vẽ Bản đồ Việt Nam - Chạy vì Tổ quốc - Hành trình 80 năm Độc lập, Tự do, Hạnh phúc" ở Đan Phượng, Hoài Đức. Hàng trăm runner phong trào từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã cùng nhau tạo nên hình ảnh Tổ quốc trên bản đồ GPS.

Các runner trong sự kiện "Vẽ Bản đồ Việt Nam - Chạy vì Tổ quốc - Hành trình 80 năm Độc lập, Tự do, Hạnh phúc" ở Đan Phượng, Hoài Đức sáng 30/8. Ảnh: Vietnam Best Marathon

"Chúng tôi mong muốn góp thêm một hoạt động ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của cả nước. Đây là cơ hội để cộng đồng runners không chỉ tập luyện thể thao, mà còn thắp lên tinh thần tự hào dân tộc", Trưởng Ban tổ chức, bà Nguyễn Diễm Phương cho biết.

Tại Đà Nẵng, các thành viên CLB Danang Runners cũng tổ chức buổi long run đặc biệt sáng 31/8, với tên gọi "Vẽ bản đồ Việt – Khắc ghi ngày Độc lập". Cung đường GPS tái hiện hình dáng đất nước Việt Nam được nhiều runner coi là món quà tinh thần gửi đến ngày lễ trọng đại.

Một thành viên Danang Runners chạy vẽ bản đồ tổ quốc cùng quãng đường 29,45 km sáng 31/8.

Với thông điệp "thể thao không chỉ là rèn luyện sức khỏe, mà còn là cách thể hiện tình yêu Tổ quốc", nhóm chạy mới ra đời tại TP HCM đầu năm nay - Uncommons Run Club - chọn cách khác để chào mừng ngày Quốc khánh. Theo đó, vào sáng sớm 31/8, các thành viên hẹn nhau chạy trên các con đường quen thuộc, ghé thăm những địa danh nổi tiếng gắn liền với lịch sử hình thành của TP HCM như Bưu Điện, Dinh Độc Lập...

"Chúng tôi không đặt mục tiêu về quãng đường chạy dài bao nhiêu, pace nhanh hay chậm thế nào, cũng không vẽ bản đồ. Nhóm chỉ muốn ghé thăm những địa danh giàu ý nghĩa vào dịp này để mỗi thành viên cảm nhận rõ sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, trân trọng hơn những thành quả mà đất nước đạt được ngày nay", anh Huy Lê, thành viên Uncommons Run Club, cho biết.

Bên cạnh các sự kiện cộng đồng, nhiều runner đặt ra thử thách cá nhân để kỷ niệm Quốc khánh.

Tại Hà Nội, Lê Hùng Cường - thành viên CLB Long Distance Runners - tự chạy 80 km liên tục trong một khu đô thị Thanh Trì để chào mừng 80 năm Quốc khánh. Dù ban đầu chuẩn bị chạy một mình, anh bất ngờ được nhiều đồng run đến hỗ trợ dẫn tốc, giúp hoàn thành thử thách với tinh thần đoàn kết.

Bùi Văn Huy, đến từ CLB Thống Nhất Park Runners, chọn cách chạy liên tiếp ba cữ trong ba ngày với các cự ly mang ý nghĩa lịch sử: 20,90 km (ngày 31/8 – "Bước chạy Tự do"), 19,45 km (ngày 1/9 – "Bước chạy Độc lập") và 19,8 km (ngày 2/9 – "Bước chạy Hạnh phúc", gắn với Cách mạng Tháng Tám 19/8). Anh mô tả đây là "hành trình tuyệt vời, nhiều cảm xúc" khi anh được chạy trong bầu không khí vui tươi và khung cảnh rực rỡ cờ hoa của thủ đô dịp đại lễ.

Runner Bùi Văn Huy chạy liên tục trong ba ngày để mừng 2/9 Runner Bùi Văn Huy với tracklog ba cữ chạy mừng đại lễ Quốc khánh 2/9.

Đào Bá Thành, runner 21 tuổi từ CLB chạy XRC, thực hiện thử thách chạy 209,45 km quanh hồ Công viên Thanh Xuân từ tối 31/8 đến tối 2/9. Con số 209,45 tượng trưng cho ngày 02/09/1945 – thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với mỗi km chạy được, Bá Thành trích 10.000 đồng từ cá nhân để ủng hộ Quỹ Trạm Phóng Tương Lai cho trẻ em vùng cao, đồng thời đấu giá chiếc đồng hồ Coros ghi lại toàn bộ thử thách.

Xuân Dịu