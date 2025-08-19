'Dị nhân' Nguyễn Văn Long chạy xuyên Việt mừng Quốc khánh

Đều đặn 20 ngày, với ý chí và nghị lực phi thường, Nguyễn Văn Long đang độc bước trên quãng đường 1.636km từ TP HCM ra Hà Nội chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Long từng hai lần chạy bộ xuyên Việt vào năm 2022 và 2024, nhưng anh cho rằng lần này đặc biệt hơn vì chạy về Thủ đô trong những ngày trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. "Bằng hành động nhỏ bé này, tôi muốn tri ân các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ đã xây dựng và giữ gìn đất nước", Long chia sẻ với VnExpress khi đang dừng chân ở xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk tối 18/8.

Ở hai lần chạy xuyên Việt trước, runner người Gia Lai có đội ngũ hỗ trợ chạy xe, dọn đường, hậu cần, massage... Nhưng lần này, Long chỉ một mình vác balo lên và chạy. "Tôi muốn thử sức giới hạn của bản thân. Xem sự khác biệt của mình như thế nào và mong muốn truyền cảm hứng, tạo động lực cho giới chạy bộ - đi bộ", Long nói. "Đi một mình sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc, còn thở là còn chạy".

Nguyễn Văn Long trong lần "về đích" tại đường Lê Duẩn, TP HCM trong lần xuyên Việt thứ hai ngày 30/4/2024. Ảnh: Thanh Nhàn

Để chuẩn bị cho lần chạy xuyên Việt thứ ba, Long lên kế hoạch rất tỉ mỉ, vạch ra những chi tiết, cung đường, lộ trình rõ ràng.

Xuất phát từ nghĩa trang liệt sĩ TP HCM ngày 14/8, runner 40 tuổi lần lượt chạy qua Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình và về đích ở Hà Nội ngày 2/9. Tổng quãng đường di chuyển trong 20 ngày là 1.636km, tức trung bình mỗi ngày Long chạy 82 km. Để dễ dàng di chuyển, anh chỉ mang theo một balo với ba bộ quần áo mỏng, đèn chiếu sáng, băng keo... nặng 3,5kg.

Mỗi ngày chân chạy người Gia Lai dậy từ 4h hoặc 4h30, lên đường chạy đến 8h nghỉ ăn sáng, rồi tiếp tục chạy đến 11h nghỉ trưa, rồi lại tiếp tục hành trình vào buổi chiều. "Tôi phải đo đếm thời gian và quãng đường làm sao cho khớp với nhau. Ở hai lần trước, nếu tôi kết thúc trong rừng, thì đã có đội ngũ hậu cần chở xe máy về khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng lần này đi một mình, tôi canh đúng thời điểm mình dừng là khách sạn, nhà nghỉ. Có sự xê dịch, nên có thể ngày này tôi chạy ít hơn, nhưng bù lại ngày sau sẽ dài hơn để kế hoạch hoàn thành đúng dự định", anh kể.

Những bước chân của Long không hề đơn độc, vì hàng ngày, runner ở các địa phương nơi anh xuất phát đều có mặt và chạy đồng hành trong quãng đường ngắn. Dù vậy, anh vẫn xem sự an toàn lên hàng đầu. "Tôi chạy sớm mỗi ngày, nên phải chạy sát lề đường, bật đèn sáng để không gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông", anh cho hay.

Nguyễn Văn Long đang trong hành trình xuyên Việt tiến về Hà Nội. Hiện anh đang trong cung đường từ Đắk Lắk đi Gia Lai, trưa 19/9. Ảnh: FBNV

Do từng hai lần chạy xuyên Việt, Long thấy bình thường trước những khó khăn có thể gặp phải dọc đường. Như hôm xuất phát buổi sáng ở TP HCM, trời nắng đẹp tạo động lực hứng khởi lên đường, nhưng buổi chiều tại Đồng Nai lại mưa như trút nước làm anh di chuyển khó khăn. Nhưng vì mục tiêu đã đề ra, anh không bỏ cuộc mà cố gắng từng bước, từng bước để hoàn thành, bất chấp có lúc bàn chân rướm máu hay những cơn đau lưng ùa về.

Long đang là HLV chạy bộ cá nhân, nên sau mỗi ngày rong ruổi, anh vẫn dành thời gian để lên giáo án và dạy online cho học trò. Anh cũng thấy may mắn vì gia đình không ngăn cản những việc anh làm. "Mỗi người đều có quyền thực hiện ước mơ, dự định của mình. Tôi may mắn vì được ủng hộ làm điều này, miễn sao giữ an toàn cho bản thân và mọi người".

Nguyễn Văn Long, sinh năm 1985, quê Gia Lai. Anh đến với chạy bộ có phần muộn so với nhiều tên tuổi khác trong giới. Năm 2005, khi đã quá tuổi, anh xin tập ké cùng đội năng khiếu điền kinh tỉnh Gia Lai và chinh phục cự ly 42km chỉ sau ba tháng. Nỗ lực ấy được ghi nhận qua việc Long được đặc cách tham gia đội năng khiếu tỉnh ở tuổi 21. Hai năm sau, runner này đại diện Việt Nam chạy 42km tại Kenya và đạt thành tích tốt nhất trong các đồng nghiệp đến từ Đông Nam Á.

Giai đoạn 2009-2012 xem là đỉnh cao sự nghiệp của Long. Anh về nhất cự ly 42km ở giải điền kinh quốc gia 2009 và 2011, nhất cự ly 21km ở giải báo Tiền Phong ba năm liền, từ 2010 đến 2012. Anh sau đó chuyển sang thi đấu phong trào và là gương mặt quen thuộc ở các giải chạy trong nước hàng năm.

Những thương tích sau mỗi ngày chạy với Long đã quá bình thường và quen thuộc. Ảnh: FBNV

Long được giới chạy bộ đặt biệt danh là "dị nhân" bởi những quyết định táo bạo khi chạy bộ xuyên Việt trong mọi hoàn cảnh. "Sức người là có hạn, nhưng ý là vô hạn. Tôi luôn muốn đặt ra cho mình thử thách để chinh phục và tôi tự tin mình sẽ làm được", chân chạy 40 tuổi khẳng định.

Đức Đồng