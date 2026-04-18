Nhu cầu mua xe gầm cao cỡ B tăng cao

Gần 20.500 xe CUV cỡ B bán ra sau quý I, tăng 62% so với cùng kỳ 2025, VF 6 và Yaris Cross vẫn dẫn đầu doanh số phân khúc.

Nhóm xe gầm cao cỡ B có tháng 3 bùng nổ khi doanh số tất cả sản phẩm đều tăng trưởng mạnh so với tháng 2. Trong đó, Toyota Yaris Cross và VinFast VF 6 là hai cái tên hút khách nhất.

Thông tin miễn phí sạc được gia hạn đến hết tháng 2/2029 được VinFast công bố giữa tháng 2 tạo cú hích doanh số cho VF 6. Lượng bán của mẫu xe này trong tháng 3 tăng gấp ba lần so với tháng liền kề. Doanh số hơn 3.100 xe của VF 6 vượt trội tất cả đối thủ.

Nếu VF 6 thống trị toàn phân khúc, Yaris Cross trở lại vị thế đầu bảng sau hai tháng để đối thủ vượt qua. Mẫu xe nhà Toyota tăng gần 4 lần lượng bán, đạt hơn 2.300 xe bán ra trong tháng 3. Nguồn cung ổn định trở lại kèm chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho hai phiên bản giúp Yaris Cross tìm lại nhịp tăng trưởng.

Một mẫu Yaris Cross lăn bánh tại Gia Lai. Ảnh: Thành Nhạn

Bám đuổi Yaris Cross là Mitsubishi Xforce. Giống Destinator, nguồn cung của Xforce cũng không dồi dào, xe thiếu một số mẫu giao ngay, khiến doanh số chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ đôi Kia Seltos, Hyundai Creta tiếp tục ở thế cửa dưới. Lợi thế về giá và trang bị không còn khi xe Nhật giờ đây cạnh tranh hơn, các mẫu xe Hàn chật vật tìm lại vị thế. Nhóm các mẫu xe bán chậm nhất phân khúc vẫn là Honda HR-V và Mazda CX-3.

Nhu cầu của người Việt về dòng xe gầm cao cỡ B nói chung tiếp tục tăng. Sau quý I, lượng xe bán ra đạt 20.477 xe, tăng 62% so với cùng kỳ 2025. Nếu không tính xe điện (doanh số của VF 6), lượng bán toàn phân khúc đạt 13.798 xe, cũng có mức tăng tương tự.

Trong số các mẫu xe của phân khúc, doanh số lũy kế sau ba tháng đầu 2026 chỉ có HR-V và CX-3 tăng trưởng âm, lần lượt 13% và 58%. Mẫu xe Honda gặp trở ngại khi giá cao hàng đầu phân khúc. Còn sản phẩm Mazda chậm nâng cấp phom dáng lẫn trang bị, kích thước cũng thua thiệt hơn các đối thủ.

Phạm Trung