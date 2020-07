Nhóm nhạc của Lee Hyori, Bi Rain gây tranh cãi

Hàn QuốcMàn ra mắt thành công của SSAK3 - gồm Lee Hyori, Bi Rain, Yoo Jae Suk - khiến nhiều người cho rằng bất công với các nhóm khác.

Theo Allkpop, SSAK3 được thành lập qua chương trình Hangout with Yoo, bắt đầu quảng bá các sản phẩm âm nhạc mới hôm 25/7 trên chương trình Show! Music Core. Hai bản hit Summer Ocean Once Again and Play That Summer đứng đầu nhiều bảng xếp hạng Hàn Quốc, cạnh tranh với các nhóm nhạc thần tượng như Blackpink và Mamamoo.

Nhóm nhạc SSAK3 với các thành viên Bi Rain, Lee Hyori, Yoo Jae Suk (từ trái qua). Ảnh: Allkpop.

Một nhóm khán giả cho rằng SSAK3 có nhiều lợi thế khi các thành viên nổi tiếng sẵn và được quảng bá qua chương trình truyền hình, tạo sự bất công trong thị trường âm nhạc. Một nhân viên của một công ty giải trí cỡ vừa cho biết: "Rất nhiều nghệ sĩ gặp khó khăn để có suất diễn trên truyền hình. Đây là cuộc chơi bất công". Một số người còn cho rằng nhóm đang lấy đi cơ hội của các đàn em.

Tuy nhiên, số khác phản đối nhận định này. Họ bình luận trên các diễn đàn: "Chỉ những người ghen tị mới nói trường hợp của SSAK3 bất công với nhóm nhạc khác"; "Họ vốn chứng tỏ được thực lực và kỹ năng từ trước. Các ca khúc của họ hay hơn phần lớn nhóm nhạc idol khác"...

SSAK3 biểu diễn debut SSAK3 diễn trên chương trình "Show! Music Core" hôm 25/7. Video Youtube.

Nhiều chuyên gia khen ngợi hướng hoạt động của SSAK3 thông minh, thức thời. Các thành viên của nhóm hiện đều được chú ý nhờ các dự án cá nhân thành công. Lee Hyori nhận nhiều tình cảm của khán giả qua chương trình Hyori's Bed and Breakfast. Trong khi đó, ca khúc Kkang của Bi Rain được nhiều khán giả hát chế lại trên mạng xã hội.

Thêm vào đó, tại Hàn Quốc đang thịnh hành trào lưu ca khúc mang phong cách thập niên 1990 sau thành công của các phim Reply 1997 và Reply 1994. SSAK3 tập trung theo đuổi phong cách này khiến họ nhận nhiều cảm tình từ khán giả trong nước.

