Ca sĩ Lee Hyori, được mệnh danh là "Nữ hoàng sexy" Hàn Quốc, làm vườn, vệ sinh cho thú cưng khi ở nhà.

Cuộc sống bình dị của 'nữ hoàng sexy' Lee Hyori

Đầu tháng 6, Lee Hyori, 41 tuổi, quay lại làng giải trí khi tham gia chương trình How do you play. Khi lên Seoul làm việc, cô là người nổi tiếng nhưng trở về nhà ở Jeju, cô phải cắt cỏ, dọn vệ sinh cho thú cưng... Cô kết hôn cùng nhạc sĩ Lee Sang Soon năm 2013. Vợ chồng chuyển tới đảo Jeju sống, tự trồng trọt, chăn nuôi, hòa mình với thiên nhiên.

Hiểu Nhân (video: Instagram, MBC, jTBC)