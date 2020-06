Phong cách tạo sức hút của Bi Rain

Vài ngày trước, anh tham gia chương trình How do you play cùng Lee Hyori và MC Yoo Jae Suk với mẫu sơ mi tay ngắn họa tiết rừng nhiệt đới. Chiếc áo lập tức được nhiều chàng trai "săn lùng". Thiết kế thuộc BST 2020 của Sacai, do giám đốc Chitose Abe sáng tạo.

Thương hiệu Nhật Bản chinh phục nhiều tín đồ thời trang nhờ phong cách mới lạ, độc đáo, từng được dàn sao như Sarah Mower, Suzy Menkes, Anna Wintour và Karl Lagerfeld ủng hộ.