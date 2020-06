Vũ đạo của Bi Rain và "nữ hoàng sexy" Lee Hyori gây sốt mạng xã hội.

Bi Rain nhảy cùng 'nữ hoàng sexy' Lee Hyori

Ngày 12/6, Bi Rain chia sẻ video nhảy cùng "nữ hoàng sexy" Lee Hyori trên Tiktok. Video thu hút hơn hai triệu lượt xem, được chia sẻ trên khắp diễn đàn, mạng xã hội châu Á. Cặp sao hiện tham gia chương trình How do you play với dự án thành lập nhóm nhạc cùng MC Yoo Jae Suk, dự kiến ra mắt thời gian tới. Họ cùng nhau tuyển chọn thành viên, bài hát, luyện thanh nhạc, vũ đạo...

Lee Hyori 41 tuổi, được mệnh danh "Nữ hoàng sexy" của làng giải trí Hàn Quốc. Cô kết hôn cùng nhạc sĩ Lee Sang Soon năm 2013, từ đó giảm hoạt động giải trí. Vợ chồng chuyển từ Seoul tới đảo Jeju sinh sống, tự trồng rau, rang hạt cà phê, nuôi bò sữa.

Bi Rain tên thật là Jung Ji Hoon, sinh năm 1982, gây tiếng vang với Ngôi nhà hạnh phúc, Kế hoạch B, Quý ông trở lại... Anh còn thành danh với vai trò ca sĩ, từng thực hiện nhiều tour vòng quanh thế giới. Tài tử kết hôn Kim Tae Hee năm 2017. Cặp sao có hai con gái.

Hiểu Nhân (video: Tiktok, MBC)