Nhóm CEO đạp xe 550 km đến Nha Trang chạy VnExpress Marathon

9 người là CEO, lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp thương mại điện tử, đạp xe từ TP HCM đến Nha Trang trong 5 ngày, sau đó hoàn thành 42km chạy bộ, sáng 11/8.

Đầu tháng 6, anh Nguyễn Thanh Hiếu và Lê Anh Tuấn khởi xưởng ý tưởng đạp xe xuyên Việt. Họ rủ thêm các thành viên nhập đoàn gồm Võ Trung Tín, Đào Duy Nguyên, Ali Bao, Hà Mạnh Hùng, Quách Thanh Quang, Tô Hoài Nam, Bùi Sơn Tâm hưởng ứng. Tất cả đều đang điều hành các doanh nghiệp lớn nhỏ, bận rộn với công việc cũng như gia đình. Song họ muốn một lần được khám phá cung đường đẹp từ TP HCM đến Nha Trang bằng xe đạp.

Nói về lý do chọn đạp xe xuyên Việt, đại diện nhóm lý giải, tất cả thành viên đã khởi nghiệp hơn mười năm, quá quen với những bài toán khó trong kinh doanh. Việc khám phá và chinh phục trở thành bản năng. "Nhưng trong thể thao lại phải dân chuyên, nên chúng tôi muốn cùng nhau tạo nên kì tích, làm gương cho nhân viên rèn luyện sức khỏe, ý chí trong thời điểm khó khăn", anh Mạnh Hùng chia sẻ.

Runner Nguyễn Thành Hiếu - người khởi xướng ý tưởng đạp xe xuyên Việt chinh phục cung đường Nha Trang. Ảnh: VM

Thời điểm đầu nhóm rất hào hứng với ý tưởng này. Mỗi ngày họ dành khoảng hai tiếng để đạp xe, tập luyện chạy bộ. Cách hai đến ba tuần, 9 thành viên sẽ có một buổi cùng đạp xe 150 km. Sau hơn hai tháng luyện tập, đến ngày 6/8, họ xuất phát từ TP HCM với đích đến là Nha Trang.

Ngày đầu tiên, nhóm hoàn thành 200 km, đi từ trung tâm TP HCM đến huyện Cần Giờ, sang Vũng Tàu, dừng chân ở Lagi. Hà Mạnh Hùng, một trong 9 thành viên kể lại, đoạn đường này tương đối đẹp và bằng phẳng. Về chiều tối, đi qua các khu resort ở Hồ Tràm, Bình Châu, không khí mát mẻ khiến hành trình dài trở nên dễ chịu.

Nhóm chụp ảnh checkin ở điểm xuất phát Dinh Độc Lập. Ảnh: NVCC

Vì thể lực ít nhiều đã bị bào mòn, ngày thứ hai các thành viên chỉ thực hiện 100 km và nghỉ ngơi ở Mũi Né. Cung đường bắt đầu khắc nghiệt khi đi đến ngày thứ ba của hành trình. Quãng đường Mũi Né, Phan Rí, Phan Rang, Vĩnh Hy dài 160 km, liên tục xuất hiện những đoạn đèo dốc cao, nắng gay gắt.

"Đây là điều ngoài dự tính. Trước đó chúng tôi nghĩ đi đường biển sẽ chỉ tận hưởng không khí và ngắm cảnh. Nhiều con dốc dài đằng đẵng như muốn đánh gục ý chí anh em", anh Mạnh Hùng kể lại.

Tuy mệt, công sức bỏ ra theo mọi người là xứng đáng vì được ngắm cảnh đẹp, biển trời quê hương. "Nước biển xanh hòa vào ánh nắng đẹp khôn tả. Chúng tôi có những giây phút nghỉ ngơi, lặn biển ngắm san hô khi dừng ở Vĩnh Hy. Nhờ đó thể lực hồi phục khá tốt", anh Hùng nói.

Trong 90 km cuối đi từ Vĩnh Hy đến Cam Ranh, Nha Trang, có những lúc đoàn phải dắt xe, đi bộ vì lên đèo, dài, quanh co. Đến Nha Trang lúc xế chiều ngày 10/8, chân cả 9 người căng cứng, một số người đuối sức, nhưng vẫn sẵn sàng để thực hiện thử thách cuối cùng - hoàn thành cự ly dài nhất của VnExpress Marathon Nha Trang. Anh Hùng và đồng đội chỉ có vài tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi trước khi bước vào vạch xuất phát VnExpress Marathon vào lúc 3h sáng.

Nhóm dừng chân trên đường đạp xe xuyên Việt. Ảnh: NVCC

Không khí phố biển mát mẻ và sự sôi động của đường đua lúc đầu làm các thành viên khá hào hứng. Tuy nhiên do thể lực đã bị bào mòn sau gần 550 km đạp xe, họ nhanh chóng thấm mệt. Kết quả 7 người hoàn thành cự ly với thời gian suýt soát COT, 2 người DNF. "Chúng tôi chỉ chạy được một nửa sức so với bình thường. Nhưng có một điều an ủi là tất cả đều kịp chinh phục đèo Lương Sơn hùng vĩ", Mạnh Hùng nói.

"Chúng tôi quan niệm niềm vui sẽ đến trên hành trình, còn vinh quang nằm ở đích đến. Vì vậy đã thực hiện hành trình này với đích đến là VnExpress Marathon Nha Trang. Đó là một điều ý nghĩa với tất cả", anh Hùng nói thêm. Dọc đường đi, nhóm luôn nhận được sự cổ vũ từ người thân, đồng nghiệp, bạn bè ở TP HCM.

Các thành viên check-in trước giờ xuất phát 42km. Ảnh: VM

Sau VnExpress Marathon Nha Trang, nhóm tiếp tục đặt mục tiêu mới. Ngoài đạp xe và chạy bộ sẽ luyện thêm bơi, hướng đến hoàn thành nội dung triathlon. "Tất cả chúng ta vẫn chưa biết giới hạn của bản thân ở đâu. Việc chinh phục mục tiêu khó để tự rèn luyện ý chí bản thân, chinh phục các thách thức trong kinh doanh", Mạnh Hùng chia sẻ.

VnExpress Marathon là giải chạy lớn, tổ chức tại thành phố Nha Trang. Hơn 9.000 VĐV đã chinh phục cung đường trên thành phố biển. Giải đấu khép lại bằng lễ trao giải diễn ra lúc 10h cùng ngày. Hơn 100 giải thưởng, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng đã trao đến tay các VĐV có thành tích xuất sắc chung cuộc, nhóm tuổi.

Thanh Lan