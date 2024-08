Diễn viên Ngọc Thanh Tâm hoàn thành 10km tại Nha Trang 2024

Ngọc Thanh Tâm cán đích giải chạy thứ hai trong tháng 8 với thành tích hơn 1 tiếng cho 10km.

4h30 ngày 11/8, Ngọc Thanh Tâm cùng mẹ và nhóm bạn có mặt tại khu vực quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang để chuẩn bị bước vào cuộc đua VnExpress Marathon Nha Trang 2024. Tâm chạy 10km cùng một số người bạn như vợ chồng siêu mẫu Lê Thuý - Đỗ An. Còn mẹ cô - doanh nhân Trịnh Thị Bích Hằng tham dự cự ly 5km.

Đồng hồ điểm 5h, hiệu lệnh xuất phát vang lên, từ đường Trần Phú, Ngọc Thanh Tâm hòa mình vào dòng người lao về phía trước. Thường xuyên chạy bộ và chơi các môn thể thao, Tâm trang bị cho mình khá đầy đủ trang phục và phụ kiện chuyên dụng như quần, áo, giày cho cự ly trung bình, vest nước.

Cô không cuốn theo tốc độ của mọi người và chủ động cân bằng sức. Tâm để cho bạn bè chạy trước, cố gắng bám đuổi.

Tâm (Bib 60649) cùng hai người bạn hoà vào dòng người xuất phát cự ly 10km. Ảnh: VM

Là người con của Nha Trang, nữ nghệ sĩ không còn lạ lẫm cung đường quê hương. Cô tranh thủ tận hưởng bầu không khí, cảnh vật xung quanh đường chạy. "Ngày thường mình đi xe nên có thể không cảm nhận được hết không khí. Hôm nay được chạy bộ, ngắm khoảnh khắc bình minh ở Nha Trang vô cùng đẹp, không khí tuyệt vời", Ngọc Thanh Tâm nói sau vạch đích.

Thanh Tâm không gặp nhiều trở ngại trong suốt hơn 1 tiếng thi đấu. Nữ diễn viên lý giải do thời tiết mát mẻ, cung đường đẹp, bằng phẳng. So sánh với cung đường một giải chạy trail tham gia cách đây hai tuần tại Cao Bằng, nữ diễn viên đánh giá đường chạy trong phố nhàn hơn rất nhiều.

"Tuy vậy mỗi cái sẽ có một điểm thú vị riêng, đòi hỏi mình phải vượt qua bằng cả sức mạnh, sức bền lẫn ý chí. Điều đó không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà tốt cho bản thân và cuộc sống của mình", cô nói.

Ngọc Thanh Tâm sải bước trên đường chạy quê hương. Ảnh: VM

Bắt đầu chạy bộ từ đầu năm nay, Ngọc Thanh Tâm không nhớ đã tham gia bao nhiêu giải. Trước đây, cô không nghĩ bản thân có thể hoàn thành 5km. Tuy nhiên sau thời gian luyện tập cùng bạn bè, hiện tại cô đã có thể chinh phục 10km.

"So với mọi người, 10km chưa là gì. Nhưng đó là một bước tiến bộ vượt bậc của bản thân mình. Chỉ khi làm mình mới biết sức đến đâu. Biết đâu sau này, mọi người sẽ bắt gặp Ngọc Thanh Tâm trên đường đua 42km", cô cười nói.

Nói về lý do bản thân có nhiều tiến bộ trong thời gian qua, nữ diễn viên cho biết có nền tảng thể lực khi trước đó đã chơi nhiều bộ môn. Thời gian gần đây, cô có tham gia một nhóm chạy có tên Forever Active Runners and Friend. Nhóm này có Lê Thuý, chị Diễm My 9x... cùng nhiều người bạn khác. Để được vào nhóm, thành viên phải luyện tập, chạy thường xuyên.

"Sau khi luyện tập, sinh hoạt cùng mọi người, Tâm tham dự giải nhiều hơn. Về kể với mẹ, mẹ nghe thấy thú vị nên cũng 'sụp hố' chạy bộ", nữ diễn viên chia sẻ. Là một người yêu vận động, bà Bích Hằng, mẹ Tâm cũng chơi nhiều môn thể thao nên nền tảng thể lực khá tốt. "Mẹ có chơi pickleball và gần đây chạy trở lại. Tham dự giải lần này, mẹ chạy theo sức của mình và về đích xinh tươi. Cả hai mẹ con đều rất vui", cô nói.

Ngọc Thanh Tâm và mẹ (thứ 6, thứ 7 từ trái sang) cùng nhóm bạn đến nhận Bib trong ngày 10/8. Ảnh: VM

Trong sáng 11/8, bà Trịnh Thị Bích Hằng cũng lần đầu tiên hoàn thành 5km ở một giải chạy trong thời gian 1 tiếng. Hoàn thành đường đua trước, bà xếp hàng cùng moi người nhận huy chương và đợi con gái sau vạch đích. Cả nhóm cùng nhau check-in lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhiều runner nhận ra hai mẹ con, đến trò chuyện, giao lưu và chụp ảnh.

Đến 6h40, cự ly 5km đóng đường chạy. Đúng 7h, cự ly 10km đón những VĐV cuối cùng về đích. Hai cự ly dài 21 và 42km thi đấu ở cổng phía Bắc đóng đường chạy lúc 9h30, khép lại VnExpress Marathon Nha Trang mùa thứ ba.

Lan Anh